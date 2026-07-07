Ukrainan toistuvat iskut Venäjän energiainfraan ovat aiheuttaneet vakavia häiriöitä maan polttoainetuotantoon.

Ukrainan kiihtyneet drooni-iskut koettelevat Venäjän polttoainetuotantoa. CNN:n analyysin mukaan lähes kaikilla Venäjän 83 alueella on havaittavissa bensiinin puutetta tai raportoitu polttoaineen toimituskatkoksista.

Monilla huoltoasemilla on otettu käyttöön säännöstelyä. MTV tavoitti Moskovassa asuvan Viktorin, joka oli ajellut viikonloppuna huoltoasemalta toiselle tankkauksen toivossa.

– Kaikkialta on bensa loppu ja hurjat jonot. Katsotaan, jos pääsen vielä seuraavalle huoltoasemalle ennen kuin auto jättää tielle, Viktor sanoo.

Pelkällä etunimellään jutussa esiintyvän Viktorin henkilöllisyys on MTV Uutisten toimituksen tiedossa.

Viktoria on jo pitkään turhauttanut epävarmuus siitä, saako auton tankattua. Joka päivä autoa arjessaan tarvitseva Viktor sanoo, että ilon aiheet ovat nykyään pieniä.

– Jos saa tankin edes puoliksi täyteen joskus, se on jo hyvä päivä.

Pimeät markkinat

Venäjän viranomaiset ovat myös puuttuneet niiden ihmisten tekoihin, jotka ovat yrittäneet hyötyä kriisistä. Siperian Irkutskissa poliisi määräsi maanantaina sakot neljälle henkilölle ja syytti heitä bensiinin jälleenmyynnistä pimeillä markkinoilla ylihintaan, kirjoittaa CNN.

Yhdessä tapauksessa CNN:n mukaan 20-vuotias mies jäi kiinni peiteoperaatiossa, kun korruptionvastaiset viranomaiset esiintyivät ostajina. Hänen väitetään myyneen polttoainetta noin nelinkertaiseen hintaan verrattuna keskihintaan.