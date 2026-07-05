MTV Uutiset näyttää suorassa lähetyksessä historiallisen hetken kello 11.45 alkaen.
Alkon myymälät saavat olla tänään ensimmäistä kertaa auki sunnuntaina. 35 myymälää palvelee myös sunnuntaisin kello 12–18.
MTV Uutiset näyttää suorassa lähetyksessä historiallisen hetken kello 11.55 alkaen. Lähetystä voi seurata tässä artikkelissa.
Laajemmat lauantai‑iltojen aukioloajat otettiin käyttöön eilen lauantaina yli sadassa Alkon myymälässä. Osa Alkoista sulkeutuu lauantaisin vasta kahdeksalta tai yhdeksältä illalla.
Alkoholilain muutoksen myötä Alkot saisivat olla auki 12 tuntia vuoden jokaisena päivänä.
Toistaiseksi aukioloaikojen laajennuksia on tehty vain vilkkaimpiin myymälöihin, eikä pyhäpäivien aukioloajoista ole vielä päätetty.