Yhdysvaltain iskut Iraniin jatkuvat.
Yhdysvallat on tehnyt jälleen uusia iskuja Iraniin. Asiasta kertoo Yhdysvaltain asevoimat, jonka mukaan iskut kohdistettiin Iranin sotilaskohteisiin.
Kyseessä oli 12. peräkkäinen yö Yhdysvaltain jatkuneita iskuja Iraniin. Asevoimien mukaan iskujen tarkoituksena on entisestään heikentää Iranin sotilaallisia kykyjä iskeä siviili- ja kauppa-aluksiin Hormuzinsalmella.
Iran on tavallisesti vastannut iskemällä yhdysvaltalaisiin sotilaskohteisiin Lähi-idän alueella.
Torstain vastaisena yönä Kuwait kertoi, että sen asevoimat torjuu Iranin drooneja.
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