Eläintarhan asukkeja on hemmoteltu pääsiäismunilla Saksassa ja Kroatiassa.

Zagrebin eläintarhassa Kroatiassa pääsiäismunia saivat tänään maanantaina muun muassa apinat, mangustit ja karhut. Eläintarhan hoitaja Marija Starcevic kertoo munien sisältäneen herkkuja.

– Eläimet saavat keitettyjä kananmunia tai täytettyjä pääsiäismunia. Teemme munankuoret paperista, jauhosta ja vedestä ja laitamme sisään ruokaa, jota ne muutenkin saisivat herkkupalana.

Starcevicin mukaan erityisesti simpanssit ja kapusiiniapinat tykkäävät tutkia, mitä munankuoren sisältä löytyy. Myös karhut ja mangustit saivat isot pääsiäismunat. Videolla näkyy, kuinka karhu läjäyttää munan rikki tassuniskullaan ja mangusti puolestaan menee itse munan sisään.

Katso video Zagrebin eläintarhasta yltä

Saksassa, Gelsenkirchenin eläintarhassa annettiin eläimille pääsiäismunia eilen. Leijonien pääsiäisyllätyksiin oli laitettu lantaa ja karvaa. Katso alla olevalta videolta, miten leijonat reagoivat moiseen yllätykseen.

