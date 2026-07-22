Ozzy Osbourne kuoli 76-vuotiaana 22. heinäkuuta 2025.
Rock-legenda Ozzy Osbournen kuolemasta tuli kuluneeksi vuosi keskiviikkona 22. heinäkuuta. 76-vuotias muusikko kuoli sydänkohtaukseen Buckinghamshiren-kodissaan Englannissa.
Osbournen läheiset kertoivat tämän nukkuneen pois perheensä läsnäollessa sekä rakkauden ympäröimänä. Osbournen leski Sharon Osbourne kertoi viime vuonna Piers Morgan Uncensored -ohjelman haastattelussa miehensä viimeisistä hetkistä.
Sharonin mukaan Ozzy oli ravannut yöllä vessassa. Tämä oli herättänyt Sharonin, johon Sharon oli vastannut olevansa jo hereillä.
– Sitten hän sanoi: "suutele minua" ja "halaa minua tiukasti", Sharon kertoi.
Nuo jäivät Ozzyn viimeisiksi sanoiksi vaimolleen.
Lue myös: Nämä olivat Ozzy Osbournen viimeiset sanat
Osbournelle järjestettiin hautajaissaattue hänen kotikaupungissaan Birminghamissa viime heinäkuussa. Tuolloin kymmenet tuhannet ihmiset saapuivat jättämään jäähyvästit pimeyden prinssinäkin tunnetulle rokkarille, kun tämän arkku kulki kaupungin halki.