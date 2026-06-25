Lakimuutoksen pitäisi tulla voimaan syksyllä 2026, mutta jo nyt on uutisoitu, että Alkojen aukioloaikojen laajeneminen on luvallista jo 4. heinäkuuta alkaen.
Alkoholijuomien tilaaminen kotiovelle verkosta ja niin sanottu wolttaaminen, eli tilaaminen ruokalähettipalveluiden kautta, on herättänyt närää ainakin oppositiossa.
Myös Alkon monopoliaseman säilyminen on herättänyt huolta.
Kotiinkuljetusten ikärajavalvontakin huolettaa. Keskustan kansanedustaja Antti Kurvinen arveli ruokalähettien toimittavan alkoholilähetyksen tilaajan kotiovelle, jättävän sen ovenpieleen ja jatkavan matkaansa.
MTV:n haastatteleman Kaupan liiton toimitusjohtajan Kari Luodon mukaan alan ryhmittymät ovat pohtineet etämyynnin turvallista ja vastuullista toteuttamista.
Etämyynnin uskotaan toimivan lisäpalveluna eikä pääasiallisena alkoholin ostoväylänä kansalaisille.
Hallituspuolueissa lakimuutosta on perusteltu etämyyntiä koskevan lansäädännön selkeyttämisellä.
Kokoomuksen Sinuhe Wallinheimon mukaan tavaroiden vapaa liikkuvuus on EU:n perusoikeus – mitä se toki onkin, muista maista suomalaisen kotiovelle asti.
Esiin nousee myös verotus. Sekä Alkon että Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton mukaan alkoholilaissa on yhä niin sanottu valuvika, sillä ulkomailta tulevista verkkokauppatoimituksista kertyy valtiolle merkittäviä veromenetyksiä verojen jäädessä maksamatta.
Kerrataan vielä. Hallituksen eduskunnassa läpi mennyt lakiesitys sallii alkoholin tilaamisen kotiin, mietojen ja väkevien alkoholijuomien tilaamisen ulkomaisista verkkokaupoista sekä tähän asti kokonaan kielletyn väkevien alkoholijuomien mainonnan verkossa.
Tämä on Petteri Orpon hallituksen alkoholipolitiikan uudistamista "vastuullisesti eurooppalaiseen suuntaan".
Onko alkoholin kotiinkuljetuksen laillistaminen eli sen saatavuuden lisääminen ja helpottaminen todella tätä uudistamista vastuullisesti eurooppalaiseen suuntaan?
Onko verojen maksamatta jättämisen helpottaminen lain uudistamista vastuullisesti eurooppalaiseen suuntaan?
Aamuyhdeksästä iltayhdeksään sallittavia kotiinkuljetuksia on liki mahdotonta valvoa.
Miten varmistetaan, että ilta-aikaan impulsiivisesti alkoholia kotiin tilaava päihtynyt ihminen on kotiovella toimitusta lähetiltä vastaanottaessaan siinä kunnossa, että lähetti voi tälle alkoholia sisältävän toimituksen luovuttaa?
Miten varmistetaan, ettei tilausta toimittava lähetti joudu vaikeuksiin päihtyneen tilaajan kanssa?
Miten lähetti varmistaa, etteivät tilatut alkoholijuomat päädy eteenpäin alaikäisille?
Kuoleman lisäksi liiallisen alkoholinkäytön yleisimpiä seurauksia ovat muun muassa unen laadun heikkeneminen, mielen hyvinvoinnin ongelmat sekä tapaturmat, väkivaltaisuus, erilaiset sosiaaliset ongelmat sekä ongelmat työkyvyssä.
Summa summarum: vaikka alkoholin kokonaiskulutus on vähentynyt, se aiheuttaa edelleen merkittäviä terveydellisiä, sosiaalisia ja taloudellisia haittoja yksilöille, yhteisöille ja koko yhteiskunnalle.
Tässä on olennainen ja päättäjien lakimuutosta puoltavissa puheenvuoroissa ja somepäivityksissä poissaolollaan usein loistava pihvi: vaikka kokonaiskulutus ei ole noussut, se ei tarkoita, että alkoholin saatavuuden lisääminen ja helpottaminen ei olisi vaikuttanut.
Mitä helpommin alkoholia saa hankittua, oli se sitten kaupasta, wolttaamalla tai ulkomailta tilaamalla, sitä enemmän siitä seuraa haittoja.
Kotiinkuljetus tulee olemaan sallittua aamuyhdeksästä iltayhdeksään.
Mitä puheenjohtaja Krista Kiurun (sd.) ja varapuheenjohtaja Mia Laihon (kok.) johtama sote-valiokunta sitten hallituspuolueiden kaatamassa esityksessä pyrki muuttamaan?
Valiokunta oli kuullut runsaasti asiantuntijoita muun muassa eri virastoista, verohallinnosta, A-klinikkasäätiöstä, Tullista, poliisista, Ensi- ja turvakotien liitosta, Mielenterveyden keskusliitosta, eri hyvinvointialueilta sekä Sininauhaliitosta.
Mietinnössä valiokunta muun muassa rajasi ulkomaiset ja kotimaiset toimijat enintään 5,5 tai kahdeksan prosentin vahvuisten alkoholijuomien myyntiin eli saman sääntelyn piiriin, jolloin Alkon monopoli olisi pysynyt entisellään.
Läpi äänestetyn esityksen mukaan ulkomaiset toimijat voivat kuitenkin myydä etänä Suomeen kotiinkuljetettuna Alkon monopolin kattamia alkoholijuomia, esimerkiksi väkeviä viinoja, viskejä ja konjakkeja, viis veisaten prosenttirajoista.
Sote-valiokunta halusi lakiin vaatimuksen vahvasta sähköisestä tunnistautumisesta alkoholia verkkokaupasta ostaessa. Valiokunta myös halusi tilauksen ja sen toimituksen välille 24 tunnin vähimmäisviiveen päihtyneiden tekemien impulsiivisten ostojen vaikeuttamiseksi.
Kuten todettua, hallituspuolueiden voimin sote-valiokunnon mietintö äänestettiin eduskunnassa nurin ja esitys siirtyi suurelle valiokunnalle. Suuri valiokunta antoi vauhdilla uuden, kaikki sote-valiokunnan muutokset poistaneen mietinnön.
Pois jäivät muun muassa vahvan tunnistautumisen vaatiminen ikärajavalvonnassa, verojen maksun laiminlyönnin seuraamusmaksun korotus ja muut verovalvontaan tähdänneet toimet, etämyynnin prosenttirajat ja 24 tunnin viive alkoholitoimituksiin.
Monet asiat täsmentyvät vasta lain voimaantulon jälkeisten kokemusten myötä.
Sote-valiokunnan korjaukset lakiesitykseen tulevat uudelleen ajankohtaisiksi, kun julkisuuteen putkahtaa ensimmäinen tieto etämyynnistä alkoholia kotiovelleen toimitettuna ostaneesta alaikäisestä tai alaikäiselle alkoholia välittäneestä aikuisesta.
Ne tulevat ajankohtaiseksi, kun alkoholia kotiovelle toimittava ruokalähetti huomaa tilaajan olevan vahvasti päihtynyt ja tilanne eskaloituu tavalla tai toisella aggressiiviseksi.
Ne tulevat ajankohtaiseksi, kun alkoholiongelmainen perheenisä tai -äiti tekee impulsiivisen verkkotilauksen saadakseen äkkiä alkoholia kotiin, jossa tilauksen toimittanut ruokalähetti huomaa pienten lasten seuraavan tapahtumia.
Ne tulevat ajankohtaiseksi, kun Alkon monopoli ja kansanterveydellinen asema alkavat murentua.
Sillä kuuluisalla maalaisjärjellä ajateltuna sote-valiokunnan vaatimat muutokset olisivat olleet hyvinkin paikallaan alkoholilain muutosesityksessä, mutta hallitus halusi toisin.
Suuri valiokunta jätti kuitenkin pakotien raolleen: se hyväksyi mietintöön yksimielisesti lausuman: ”Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto seuraa ehdotettujen muutosten vaikutuksia alkoholin kulutukseen, väestön terveyteen, alkoholihaittoihin sekä perheisiin ja lapsiin ja ryhtyy tarvittaessa korjaaviin toimenpiteisiin”.
Eli tarvittaessa palataan sote-valiokunnan lakiesitykseen tekemiin muutoksiin.
Vertailukohta voi löytyä lähimenneisyydestä, vuodelta 2018, kun taksialan kilpailu vapautettiin silloisen liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk.) johdolla ja sääntelyä alalla höllennettiin roimasti.
Taksiuudistus teki alasta etenkin pääkaupunkiseudulla "villin lännen" hintojen noustua, asiakkaiden epävarmuuden kasvettua ja eri toimijoiden kuljettajien riideltyä kyydeistä taksitolpilla.