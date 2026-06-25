Kerrataan vielä. Hallituksen eduskunnassa läpi mennyt lakiesitys sallii alkoholin tilaamisen kotiin, mietojen ja väkevien alkoholijuomien tilaamisen ulkomaisista verkkokaupoista sekä tähän asti kokonaan kielletyn väkevien alkoholijuomien mainonnan verkossa.

Olkoon näin, mutta alkoholin aiheuttamien kuolemien ja terveydellisten, sosiaalisten ja taloudellisten haittojen määrä ei.

Tässä on olennainen ja päättäjien lakimuutosta puoltavissa puheenvuoroissa ja somepäivityksissä poissaolollaan usein loistava pihvi: vaikka kokonaiskulutus ei ole noussut, se ei tarkoita, että alkoholin saatavuuden lisääminen ja helpottaminen ei olisi vaikuttanut.