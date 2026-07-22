Iran vastasi Yhdysvaltain uhkailuun siltojen ja voimalaitosten tuhoamisesta.
Iranin ulkoministeri Abbas Araghchin mukaan Iran vastaa samalla mitalla takaisin sen infrastruktuuriin kohdistuviin iskuihin. Araghchi sanoi Iranin puolustuksen noudattavan silmä silmästä -periaatetta.
Aiemmin keskiviikkona Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi, että Yhdysvallat vastaa jatkossa Iranin tekemiin alusiskuihin Hormuzinsalmella tuhoamalla sillan tai voimalaitoksen Iranissa.
Iranin vallankumouskaarti sanoi maan valtionmedian mukaan, että Yhdysvaltain uhkailut eivät johda kuin sodan laajenemiseen.