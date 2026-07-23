Tulenarka tilanne Hormuzinsalmella jatkuu.
Iranin vallankumouskaarti kertoo, että öljytankkerilla on tapahtunut räjähdys Hormuzinsalmella.
Kaartin mukaan yhteensä kolme öljytankkeria oli pyrkinyt kulkemaan Hormuzinsalmen läpi. Kaarti sanoo, että alukset kulkivat salmen eteläpuolta, joka on kaartin mukaan miinoitettu.
Kaartin lausunnon mukaan yhdellä aluksista tapahtui räjähdys, joka aiheutti tulipalon. Tämän jälkeen kaksi muuta tankkeria kääntyi takaisin.
Viime viikkoina Iran on iskenyt Omanin rannikkoa myötäilevää reittiä käyttäviin aluksiin ja pyrkinyt saamaan alukset maksamaan turvallisesta kulusta Iranin määrittelemällä reitillä.
1:51Trump lupasi muutaman viikon sodan, mutta toisin kävi – Pentagonin rahahanat kuivuvat