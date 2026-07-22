Brasilialainen keskikenttäpelaaja Casemiro siirtyy Pohjois-Amerikan MLS-liigassa pelaavan Inter Miamin paitaan, kertoi seura keskiviikkona. Viisinkertainen Mestarien liigan voittaja vietti edelliset kolme kautta Manchester Unitedissa.
MM-kisoissakin kosolti vastuuta saaneen Casemiron siirrosta Lionel Messin ja kumppanien joukkuetoveriksi on huhuttu jo hyvän aikaa. Tuore sopimus ulottuu kesään 2029 ja pitää sisällään option jatkosta.
Myöhemmin keskiviikkona Casemiron siirto sai uuden käänteen, kun MLS julkaisi tiedotteen, jossa kertoo tutkivansa Inter Miamia vastaan esitettyjä väitteitä manipulaatiosta.
Tutkinta koskee MLS:n sääntöä Casemiron oikeuksista, joka antaa tietyille seuroille etuoikeuden pelaajaan, jos tämä haluaa liittyä seuraan.
Ennen Manchester Unitedia Casemiro pelasi kahdeksan vuotta Real Madridissa, jossa hän vakiinnutti asemansa yhtenä maailman parhaista puolustavista keskikenttäpelaajista.
Inter Miamista on muodostunut Messin saapumisen myötä monen tähtipelaajan päätepysäkki. Viime vuoden lopulla Sergio Busquets ja Jordi Alba päättivät uransa seurassa, kun taas Luis Suarez nähtäneen yhä 39-vuotiaana Inter Miamin hyökkäyksessä.
Miamiin on saapunut viimeisimpinä suurina niminä Casemiron lisäksi Messin läheinen maajoukkuetoveri Rodrigo de Paul.
Inter Miami on MLS:n hallitseva mestari. Uusi kausi käynnistyi helmikuussa ja kuuden viikon MM-tauon jälkeen jatkuva runkosarja päättyy marraskuussa, jolloin käynnistyvät pudotuspelit.
Juttua muokattu kello 21.29. Juttuun lisätty osuus MLS:n tiedotteesta ja Casemiron siirtoa koskevasta tutkinnasta.