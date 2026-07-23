Kalastajat pelastivat veden varaan joutuneen uupuneen apinan Thaimaan Phuketissa.
Makakiapina löytyi Thaimaasta ajelehtimasta epätoivoisesti avomerellä, noin viiden kilometrin päässä lähimmästä saaresta.
Kalamiehet yrittivät saada apinan tarttumaan pelastusliiveihin, mutta eläin oli ensin liian peloissaan ottaakseen apua vastaan.
Lopulta epäileväinen apina suostui hyppäämään veneen kyytiin ja sai kovasti kaipaamansa kyydin kuivalle maalle. Ylimääräinen matkustaja oli varsin rauhallinen, mutta poistui nopeasti veneestä sen saavuttua riittävän lähelle rantaa.
Makakeja esiintyy laajasti etenkin Etelä-Thaimaan rannikoilla ja saarilla.
Katso liikuttava pelastusoperaatio yllä olevalta videolta.