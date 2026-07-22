22-vuotias isä Saul Martinez on pidätetty epäiltynä 3-vuotiaan Joseph-poikansa murhasta Memphisissä, Tennesseen osavaltiossa.

3-vuotias Joseph Martinez löytyi kuolleena matkalaukusta metsäiseltä alueelta Memphisissä, Tennesseen osavaltiossa maanantaina 20. heinäkuuta, kertoo People haltuunsa saamien oikeusasiakirjojen perusteella.

Pojan isä Saul Martinez, 22, on pidätetty ja häntä vastaan ​​on nostettu useita syytteitä: syyte ensimmäisen asteen murhasta, rikoksen yhteydessä tehdystä ensimmäisen asteen murhasta, törkeästä lapsen pahoinpitelystä, ruumiin häpäisemisestä ja todistusaineiston peukaloinnista.

Josephin äiti ilmoitti pojan kadonneen 19. heinäkuuta ja kertoi poliisille, että lapsi oli nähty viimeksi edellisenä päivänä isänsä seurassa.

Saulin isä Octavio Martinez kertoi poliisille, että Saul tuli hänen luokseen lauantaina puolenyön maissa, pyysi rahaa ja otti autonavaimet luvatta. Octavio kertoi nähneensä, miten Saul raahasi suuren matkalaukun autoon pelkääjän paikalle ja ajoi pois.

Asiakirjojen mukaan Saul palasi muutaman tunnin kuluttua, antoi autonavaimet Octaviolle ja lähti uudelleen.

Ei tietoa motiivista

Kun Saul palasi maanantaiaamuna 20. heinäkuuta, perheenjäsenet vaativat häneltä selitystä. Tuolloin hän tiettävästi myönsi jättäneensä Josephin ruumiin jokeen.

Tutkijoiden mukaan Saul johdatti heidät Wolf River Harbor -joen yhteydessä olevalle metsäalueelle ja näytti paikan, johon matkalaukku oli jätetty.