Turkulainen FC Inter pelasi 1–1-tasapelin turkkilaisen Basaksehirin vieraana Konferenssiliigan toisen karsintakierroksen ensimmäisessä osaottelussa Istanbulissa.
Inter aloitti keskiviikkoillan mallikaasti, eikä juuttunut pelin ensimetreillä isäntien paineen alle. Peliä oli tahkottu vartti, kun Inter pelasi oman alueen rajaheitosta pallon kahden pelaajan kombinaatiolla Jasse Tuomiselle, joka vapautti ulkosyrjällään nigerialaishyökkääjä Clinton Jephtan juoksuun. Tämä siirsi pallon oikealle jalalleen ja sijoitti tarkasti takanurkkaan 1–0-lukemiksi.
Basaksehir otti pian pelin haltuunsa ja osui ensimmäisellä puoliajalla kertaalleen tolppaan. Tukalaan puolustustaisteluun ajautuneen Interin maalivahti Eetu Huuhtanen esiintyi turkulaisten maalinsuulla edukseen.
Toisen puoliajan alussa Tuomiselle avautui Basaksehirin oman alueen harhasyötön myötä huippupaikka 2–0-maaliin, mutta hyökkääjä syöttäjä sortui asettelemaan palloa turhan pitkään.
Clinton Jephta iski Interille tärkeän maalin Istanbulissa.2026 Anadolu
Basaksehir tuli tasoihin, kun ottelua oli pelattu reilut 53 minuuttia. Turkkilaispuolustaja Emin Bayram voitti kulmapotkussa pääpallon ylivoimaisesti ja nikkasi 1–1-osuman.
Kotijoukkue hallitsi ottelua loppuun asti, mutta myös Interille aukesi omat maalipaikkansa vastahyökkäyksistä. 1–1-tasatulosta voi pitää Interin kannalta loistavana onnistumisena.
Basaksehir sijoittui viime kaudella Turkin liigassa viidenneksi. Joukkueen päävalmentajana toimii Euroopan sarjoissakin esiintynyt entinen huippuhyökkääjä . Joukkueen maalivahtivalmentaja on puolestaan suomalainen .