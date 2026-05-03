Saksan liittokansleri Friedrich Merz sanoo edelleen olevansa valmis yhteistyöhön Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin kanssa.
Liittokansleri sanoi ARD-kanavan haastattelussa, ettei hän ole luopunut sen paremmin transatlanttisesta suhteesta kuin yhteistyöstä Trumpin kanssa.
Merz ja Trump ajautuivat välirikkoon Merzin arvosteltua Yhdysvaltojen toimia Lähi-idän sodassa. Trump on ilmoittanut, että Yhdysvallat aikoo vähentää Saksassa olevien joukkojensa määrää reilusti.
Joulukuisten tietojen mukaan Yhdysvalloilla on yli 36 000 aktiivipalveluksessa olevaa sotilasta eri puolilla Saksaa.