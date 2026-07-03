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Trump mylläsi Washingtonin ennen Yhdysvaltojen suurta päivää: "Presidentti vain otti vallan"

MTV PAIKALLA Monen washingtonilaisen mielestä Yhdysvaltojen 250-vuotispäivä näyttää enemmän Trumpin juhlalta kuin maan. MTV Uutiset / AOP

Julkaistu 8 minuuttia sitten

TOIMITTAJAMME PAIKALLA: Mari Karppinen mari.karppinen@mtv.fi

Yhdysvallat juhlii lauantaina 250-vuotispäiväänsä, mutta Washingtonissa juhlatunnelma on kaukana. Presidentti Donald Trump on remontoinut pääkaupunkia kiivaaseen tahtiin, ja monen kaupunkilaisen mielestä juhlallisuudet näyttävät enemmän hänen omalta juhlaltaan kuin Yhdysvaltojen. Useiden pääkaupungin liittovaltion rakennusten julkisivuilla roikkuu nyt jättimäisiä kuvia presidentistä itsestään. Anita Carey kertoo, ettei koe juhlivansa maansa historiaa vaan jotain aivan muuta. – En ole juhlatunnelmissa. Tämä ei tunnu maani 250-vuotisjuhlalta, vaan Trumpin hallinnon ensimmäiseltä vuodelta, Kaliforniasta kotoisin oleva Carey sanoo. – Washington on yksi lempikaupungeistani, mutta se on nyt tahrattu. Monien liittovaltion rakennusten julkisivuilla on valtavia kuvia Trumpin kasvoista. Se on narsistista ja autoritaarista. Se on epäamerikkalaista. Valkoisen talon itäsiipi murskana Trump aikoo ottaa haltuunsa myös kaupungin suositun golf-kentän, mutta näkyvin muutos kaupunkikuvassa on Valkoisen talon itäsiipi tai pikemminkin sen puuttuminen. Historiallinen rakennus jyrättiin maan tasalle lokakuussa, ja tilalle nousee 90 000 neliöjalan juhlasali, johon mahtuu kerralla tuhat vierasta. Hintalappu on kasvanut yhtä nopeasti kuin työmaan kuoppa: alkuperäisestä 200 miljoonan dollarin arvion sijaan puhutaan nyt jo 300–400 miljoonasta dollarista. Osa juhlasalin rahoittajista on yrityksiä, joilla on samaan aikaan omia intressejä hallinnon kanssa. Esimerkiksi Googlen omistama YouTube ohjaa 22 miljoonaa dollaria Valkoisen talon uuden juhlasalin rakentamiseen osana sovintoa Trumpin kanssa käydystä oikeusjutusta, vaikka Google on samaan aikaan vastaajana toisessa, yhä vireillä olevassa liittovaltion kilpailuoikeusjutussa.

"Presidentti vain ottanut vallan"

Historioitsija ja arkkitehti Neil Flanagan Heurich House -museosta muistuttaa, ettei presidenttien puuttuminen Washingtonin ilmeeseen sinänsä ole poikkeuksellista – poikkeuksellista on se, kuka hankkeista lopulta hyötyy.

– Yhdysvalloissa on 1900-luvun aikana nähty kehitys, jossa presidentille on siirretty yhä enemmän valtaa. Tavallisesti se on kuitenkin tapahtunut kongressin säätämien lakien nojalla. Tässä tapauksessa presidentti on vain ottanut vallan itselleen. Se avaa merkittäviä mahdollisuuksia korruptiolle, koska presidentti voi hyötyä henkilökohtaisesti esimerkiksi juhlasalista ja etenkin golfkentistä, Flanagan sanoo.

Muutoksia löytyy myös muualta. Lincoln-muistomerkin heijastusallas sai presidentin toiveesta "amerikanlippusinisen" sävyn, mutta levä palasi pian myrkynvihreänä – episodi on herättänyt washingtonilaisissa niin naurua kuin kauhistelua.

Kaupunkiin nousee lisäksi yli 70-metrinen riemukaari Pariisin hengessä.

Kaduilla partioi myös pari tuhatta kansalliskaartilaista. Virallisesti heidän tehtävänään on tehdä Washingtonista "turvallinen ja kaunis".

Washingtonin katukuvassa näkyvät nyt Trumpin kasvot ja kansalliskaartin sotilaat.Mari Karppinen / MTV Uutiset

Vertailu Kekkosen aikaan

Trump ohjailee muun muassa maan kansallispuistojen ylläpitoon tarkoitettuja rahoja omiin hankkeisiinsa. Republikaanien enemmistö kongressin molemmissa kamareissa ei ole juuri asettunut presidenttiä vastaan. Flanagan näkee tässä rinnastuksen Suomen historiaan.

– Jostain syystä republikaanienemmistö kongressin molemmissa kamareissa ei näytä kokevan, että se voisi olla eri mieltä hänen kanssaan. Tässä voi ehkä nähdä Urho Kekkosen ajan vaikutelman: kun lainsäätäjä on myötämielinen, presidentti voi vedota erilaisiin toimivaltatulkintoihin ja käyttää valtaa painostaakseen muita. Juuri sitä hän on pystynyt tekemään.

Flanaganin mukaan hankkeiden taustalla on muutakin kuin presidentin oma mielihyvä:

– Monien näiden hankkeiden tarkoitus on pitää presidentti tyytyväisenä, mutta niiden taustalla on myös muita tavoitteita.

– Mitä tavoitteita?

– Niillä edistetään konservatiivista ja suoraan sanottuna valkoista nationalismia ajavaa agendaa.

Flanaganin mukaan Trump on laajentanut valtaoikeuksiaan niin paljon, että Yhdysvallat on perustuslaillisessa kriisissä juuri ennen juhlapäivää.

Taksikuski ei jaa alakuloa

Washingtonilaiset ovat pääosin demokraatteja, mutta kaikki paikalliset eivät koe juhlavuotta yhtä raskaana. Nimettömänä pysyttelevä taksikuski aikoo juhlia itsenäisyyspäivää hyvin amerikkalaiseen tapaan.

– Minä aion juhlia!

– Miten?

– Tekemällä töitä! Toivottavasti tulee paljon turisteja ja Trumpin-kannattajia, hän sanoo ja nauraa.

Mari Karppinen MTV Uutiset Mari Karppinen on MTV Uutisten kirjeenvaihtaja, joka raportoi Yhdysvalloista monipuolisesti niin televisiossa kuin verkossa. Karppisen toimittajaprofiili löytyy myös sosiaalisesta mediasta Instagramista @MariKarppinen1.

MTV Washingtonissa: Paikalliset eivät ole juhlatuulella | MTV Uutiset