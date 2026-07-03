Yhdysvallat juhlii lauantaina 250-vuotispäiväänsä, mutta Washingtonissa juhlatunnelma on kaukana. Presidentti Donald Trump on remontoinut pääkaupunkia kiivaaseen tahtiin, ja monen kaupunkilaisen mielestä juhlallisuudet näyttävät enemmän hänen omalta juhlaltaan kuin Yhdysvaltojen.
Useiden pääkaupungin liittovaltion rakennusten julkisivuilla roikkuu nyt jättimäisiä kuvia presidentistä itsestään.
Anita Carey kertoo, ettei koe juhlivansa maansa historiaa vaan jotain aivan muuta.
– En ole juhlatunnelmissa. Tämä ei tunnu maani 250-vuotisjuhlalta, vaan Trumpin hallinnon ensimmäiseltä vuodelta, Kaliforniasta kotoisin oleva Carey sanoo.
– Washington on yksi lempikaupungeistani, mutta se on nyt tahrattu. Monien liittovaltion rakennusten julkisivuilla on valtavia kuvia Trumpin kasvoista. Se on narsistista ja autoritaarista. Se on epäamerikkalaista.
Valkoisen talon itäsiipi murskana
Trump aikoo ottaa haltuunsa myös kaupungin suositun golf-kentän, mutta näkyvin muutos kaupunkikuvassa on Valkoisen talon itäsiipi tai pikemminkin sen puuttuminen.
Historiallinen rakennus jyrättiin maan tasalle lokakuussa, ja tilalle nousee 90 000 neliöjalan juhlasali, johon mahtuu kerralla tuhat vierasta.
Hintalappu on kasvanut yhtä nopeasti kuin työmaan kuoppa: alkuperäisestä 200 miljoonan dollarin arvion sijaan puhutaan nyt jo 300–400 miljoonasta dollarista.
Osa juhlasalin rahoittajista on yrityksiä, joilla on samaan aikaan omia intressejä hallinnon kanssa. Esimerkiksi Googlen omistama YouTube ohjaa 22 miljoonaa dollaria Valkoisen talon uuden juhlasalin rakentamiseen osana sovintoa Trumpin kanssa käydystä oikeusjutusta, vaikka Google on samaan aikaan vastaajana toisessa, yhä vireillä olevassa liittovaltion kilpailuoikeusjutussa.