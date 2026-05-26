Oikeistopopulistinen Vaihtoehto Saksalle (AfD) on noussut ensimmäistä kertaa Saksan suosituimmaksi puolueeksi valtakunnallisissa kannatuskyselyissä.
Tuoreimmat, useita tutkimuslaitoksia kokoavat luvut vahvistavat käänteen. Dawum-sivuston keskiarvon mukaan AfD:n kannatus on noin 27 prosenttia, kun taas toisena tuleva kristillisdemokraatit jää noin 23 prosenttiin.
Vihreät ja demaripuolue SPD seuraavat selvästi perässä noin 14 ja 12 prosentin tasoilla.
Kannatuskäänne on seurausta hallituspuolueiden suosion laskusta.
Kristillisdemokraattien ja sosialidemokraattien muodostama hallitus on johtanut maata toukokuusta 2025, mutta sen suosio on heikentynyt tasaisesti.
Taustalla ovat avainelinkustannusten, eli asumisen, ruoan ja bensan, hinnan nousu. Viimeksi huhtikuun lopussa inflaatio oli 2,9 prosenttia.
Taloudellinen epävarmuus heijastuu suoraan politiikkaan.
AfD:n berliiniläisen kansanedustajan Ronald Gläserin mukaan nimenomaan hallituksen heikko tilanne selittää rakettimaista kannatusnousua.
– Suuri osa totuutta on se, että hallitus tekee käsittämättömän huonoa politiikkaa. Talousongelmat ja muuttoliikkeeseen liittyvä kriisi ajavat ihmiset barrikadeille ja meidän kannattajiksemme, Gläser sanoo MTV Uutisille Berliniissä.
AfD korostaa turvallisuuskysymyksiä
Puolue painottaa erityisesti turvallisuutta, taloutta ja maahanmuuttoa.
– Turvalliset rajat, turvattu energiansaanti, teollisuuden säilyttäminen, ei vihreitä ajattelu- ja puherajoituksia eikä ulkomaisia sotaseikkailuja – ja sananvapauden puolustaminen, Gläser luetteloi.