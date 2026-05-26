Saksassa historiallinen muutos, jota ei ole nähty sotien jälkeen 2:08 AfD nousi ensi kertaa Saksan suosituimmaksi puolueeksi. Julkaistu 47 minuuttia sitten Anna Saraste anna.saraste@mtv.fi Oikeistopopulistinen Vaihtoehto Saksalle (AfD) on noussut ensimmäistä kertaa Saksan suosituimmaksi puolueeksi valtakunnallisissa kannatuskyselyissä. Tuoreimmat, useita tutkimuslaitoksia kokoavat luvut vahvistavat käänteen. Dawum-sivuston keskiarvon mukaan AfD:n kannatus on noin 27 prosenttia, kun taas toisena tuleva kristillisdemokraatit jää noin 23 prosenttiin. Vihreät ja demaripuolue SPD seuraavat selvästi perässä noin 14 ja 12 prosentin tasoilla. Kannatuskäänne on seurausta hallituspuolueiden suosion laskusta. Kristillisdemokraattien ja sosialidemokraattien muodostama hallitus on johtanut maata toukokuusta 2025, mutta sen suosio on heikentynyt tasaisesti. Taustalla ovat avainelinkustannusten, eli asumisen, ruoan ja bensan, hinnan nousu. Viimeksi huhtikuun lopussa inflaatio oli 2,9 prosenttia. Taloudellinen epävarmuus heijastuu suoraan politiikkaan. AfD:n berliiniläisen kansanedustajan Ronald Gläserin mukaan nimenomaan hallituksen heikko tilanne selittää rakettimaista kannatusnousua. – Suuri osa totuutta on se, että hallitus tekee käsittämättömän huonoa politiikkaa. Talousongelmat ja muuttoliikkeeseen liittyvä kriisi ajavat ihmiset barrikadeille ja meidän kannattajiksemme, Gläser sanoo MTV Uutisille Berliniissä. AfD korostaa turvallisuuskysymyksiä Puolue painottaa erityisesti turvallisuutta, taloutta ja maahanmuuttoa. – Turvalliset rajat, turvattu energiansaanti, teollisuuden säilyttäminen, ei vihreitä ajattelu- ja puherajoituksia eikä ulkomaisia sotaseikkailuja – ja sananvapauden puolustaminen, Gläser luetteloi.

Hänen mukaansa tavoitteena on paluu vahvaan talousmahtiin ja aikoihin ennen liittokansleri Angela Merkeliä ja "massamaahanmuuttoa".

AfD viittaa sanalla vuosiin 2015–2016, jolloin Saksaan tuli yli miljoona siirtolaista, ennen kaikkea Syyriasta.

Gläser arvioi myös, että gallupkärki vaikuttaa väistämättä poliittisiin voimasuhteisiin.

– Se lisää painetta muille puolueille miettiä, miten he suhtautuvat meihin. Jos olemme valtakunnan suurin puolue, heidän on tultava toimeen kanssamme.

AfD odottaa vahvoja tuloksia myös alueilla

Erityisen tarkasti Saksassa seurataan syksyn osavaltiovaaleja. Ne järjestetään Mecklenburg-Etu-Pommerissa, Saksi-Anhaltissa ja Berliinissä.

Erityisesti kahdessa ensimmäisessä AfD johtaa tällä hetkellä kyselyitä.

– Tavoitteena on voittaa Mecklenburg-Etu-Pommerin vaalit suurimpana puolueena. Riittääkö se hallituksen muodostamiseen, jää nähtäväksi, Gläser sanoo.

Puolueen katse on tulevaisuudessa. Jossain vaiheessa poliittinen palomuuri kaatuu, edustaja uskoo.

Poliittinen palomuurilla eli Brandmauerilla saksalaiset kuvaavat päätöstä olla tekemättä yhteistyötä oikeistopopulistisen AfD:n kanssa.

Muut puolueet kieltäytyvät yhteistyöstä ennen kaikkea siksi, että Saksan sisäinen tiedustelu Bundesverfassungsschutz luokittelee AfD:n äärioikeistolaiseksi.

Saksassa oikeistopuolueen nousua valtakunnan puolueeksi todistettiin viimeksi ennen toista maailmansotaa. Historian painolasti on siksi erityisen raskas.

"Putkemme räjäytettiin"

Ulkopolitiikassa AfD korostaa sekä liittolaissuhteita että Saksan omia etuja.

Puolueen sisällä osa suhtautuu Venäjään myönteisemmin, osa kriittisemmin. Gläser kuuluu selkeästi EU- ja Nato-myönteisempään siipeen.

– Suomi on luotettava liittolainen ja EU- ja Nato-maa. Odottaisin, että Suomi pysyy hyvänä kumppanina, Gläser sanoo.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tavoin hän korostaa kuitenkin tarvetta kasvattaa Naton puolustusmenoja. Myös sodan Ukrainassa pitäisi loppua AfD:n näkemyksen mukaan mahdollisimman pian.

– Emme halua kaveerata Venäjän kanssa. Mutta putkemme räjäyttäminen oli epäreilua. Saksa tarvitsee turvatun energialähteen, Ronald Gläser sanoo MTV Uutisille.

Hän viittaa Nord Stream 2 -putkeen, johon kohdistui isku vuonna 2022. Ennen Ukrainan sotaa Saksa sai yli puolet tarvitsemastaan öljystä ja maakaasusta Venäjältä.

Muu politiikka ei pysy AfD:n mukana

Äärioikeistoon perehtynyt toimittaja Vanessa Schlesier näkee kannatusnousun taustalla laajempaa epävarmuutta.

Hänen mukaansa jopa 84 prosenttia saksalaisista kertoo olevansa hyvin huolissaan Saksan tilanteesta.

– Ilmastonmuutos, digitalisaatio ja tekoäly luovat yleistä turvattomuuden tunnetta. AfD tarjoaa yksinkertaisia vastauksia monimutkaisiin ongelmiin, Schlesier kertoo.

Hänen mukaansa erityisesti maahanmuutto yhdistyy moniin muihin teemoihin.

– Se on keskeinen kysymys, joka linkittyy turvallisuuteen, järjestykseen ja niin sanottuihin "woke"-keskusteluihin. AfD pitää nämä aiheet koko ajan esillä eikä muu politiikka oikein pysy mukana.

Schlesierin mukaan myös konservatiivinen CDU on yrittänyt houkutella AfD:n äänestäjiä omaksumalla sen teemoja.

– Mutta äänestäjät jäävät mieluummin alkuperäisen vaihtoehdon taakse.

"Palomuuri" rakoilee paikallistasolla

Saksassa on pitkään vallinnut niin sanottu poliittinen palomuuri, jonka mukaan muut puolueet eivät tee yhteistyötä AfD:n kanssa.

Käytännössä tilanne on jo monimutkaisempi.

– Paikallistasolla on jatkuvasti raportteja yhteistyöstä AfD:n kanssa. Virallisesti palomuuria ei ole purettu, mutta käytännössä siihen on jo tullut säröjä, Schlesier arvioi.

Hän korostaa kuitenkin, että valtakunnan tasolla yhteistyö on yhä epätodennäköistä.

– Virallinen koalitio on tällä hetkellä hyvin epätodennäköinen. Poliittinen hinta olisi liian korkea.

Schlesierin mukaan AfD:n asema on pysyvästi muuttunut, sillä se on vakiinnuttanut asemansa Saksan puoluekartalla.

– AfD ei ole enää pelkkä protestipuolue. Se on vakiintunut vaalipoliittinen voima ja pystyy voittamaan vaaleja.