Ukraina on joutunut vaikean valinnan eteen, arvioi professori Juhana Aunesluoma.
Venäjä moukaroi pakkasessa kärvisteleviä ukrainalaisia, mutta samalla kello käy myös sitä itseään vastaan, arvioivat asiantuntijat Huomenta Suomen lähetyksessä keskiviikkona. Rauhanneuvottelut voivat kuitenkin kestää pitää pitkään.
– Se on kovaa peliä, luonnehtii puolustusvoimain entinen komentaja, kansanedustaja (kok.) Jarmo Lindberg Yhdysvaltojen väitettyjä pyrkimyksiä taivuttaa Ukraina rauhansopimukseen.
Lue myös: FT: Yhdysvalloilta raju ehto Ukrainalle
Lindberg muistuttaa, että Venäjä vaatii Ukrainaa luovuttamaan voimakkaasti linnoitetun Donetskin alueen. Se on toiminut suojana Venäjän hyökkäyksen jatkumista vastaan. Yhdysvaltojen on väitetty vaatineen, että Ukraina luovuttaisi mainitun alueen Venäjälle ja saisi sen jälkeen Yhdysvalloilta turvatakuut.
Lindberg toteaa, että olisi perusteltua ajatella, että asiat hoidettaisiin toisessa järjestyksessä: Ukraina saisi ensin turvatakuut, jonka jälkeen se voisi luopua Donbasin alueesta.