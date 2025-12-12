Ukraina olisi suurimpia EU-maita

EU-johtajat päättivät joulukuussa 2023 aloittaa liittymisneuvottelut Ukrainan kanssa, ja virallisesti EU aloitti liittymisneuvottelut ensimmäisessä hallitustenvälisessä konferenssissa kesäkuussa 2024.

EU:hun liittyvien maiden on tavanomaisesti toteutettava uudistuksia, jotta niiden lait ja säädökset olisivat linjassa EU:n säännöstön kanssa. Ukrainan on kerrottu edistyneen oikeusjärjestelmänsä uudistamisessa, markkinataloutensa kehittämisessä ja rahanpesun torjunnassa.

Axios: Keskusteluja myös lauantaina Pariisissa

– Osallistumme lauantain kokoukseen, jos näemme, että on hyvät mahdollisuudet. Me emme halua hukata paljon aikaa, jos ajattelemme, että näin ei ole, Trump jatkoi.