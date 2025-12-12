Ukraina voisi liittyä EU:hun jo 2027? | MTV Uutiset
Ukraina EU:hun jo 2027? EU muuttuisi perustavanlaatuisella tavalla
Ukrainan EU-jäsenyyttä kannattavien Financial Timesin lähteiden mukaan Euroopan komissio on päättänyt, ettei se asetu poikkiteloin Ukrainan ripeästi toteutettavan jäsenyyden tielle, jos rauhanprosessi saadaan edistymään./All Over Press
Julkaistu 53 minuuttia sitten
MTV UUTISET – STT
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi neuvottelee eurooppalaisten kanssa rauhansuunnitelmasta Berliinissä maanantaina.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi matkustaa Saksaan Berliiniin rauhansuunnitelmaa koskeviin keskusteluihin maanantaina.
Berliinissä pidetään keskustelut ainakin Ukrainan, Saksan, Britannian ja Ranskan välillä. Bildin mukaan oli epäselvää, lähettääkö Yhdysvallat edustajan.
Tuoreimmassa versiossa rauhansuunnitelmasta Ukraina voisi liittyä EU:hun jo vuoden 2027 alussa, kertoo Financial Times lähteidensä perusteella. Lehden mukaan päivämäärä 1. tammikuuta 2027 Ukrainan EU-jäsenyyden alkamiselle mainitaan rauhansuunnitelman tuoreimmassa luonnoksessa.
Perjantaina myös nimetön yhdysvaltalainen viranomaislähde vahvisti uutistoimisto AFP:lle, että Yhdysvaltain suunnitelmassa tavoitellaan Ukrainan EU-jäsenyyttä tammikuussa 2027.
Ukraina olisi suurimpia EU-maita
Ukrainan EU-jäsenyyttä kannattavien FT:n lähteiden mukaan Euroopan komissio on päättänyt, ettei se asetu poikkiteloin Ukrainan ripeästi toteutettavan jäsenyyden tielle, jos rauhanprosessi saadaan edistymään.
Ukrainan EU-jäsenyys näin rivakalla aikataululla muuttaisi EU:ta perustavanlaatuisella tavalla. Maa olisi pinta-alaltaan EU:n suurin Manner-Euroopan maa. Ukraina olisi väestöltäänkin kymmenen suurimman joukossa.
Pikajäsenyys olisi valtava poikkeus EU:n pelisäännöistä. Financial Times huomauttaa, ettei Ukraina ole vielä täyttänyt muodollisesti yhtäkään EU:n jäsenyysneuvottelujen 36 tavoitteesta.
EU-johtajat päättivät joulukuussa 2023 aloittaa liittymisneuvottelut Ukrainan kanssa, ja virallisesti EU aloitti liittymisneuvottelut ensimmäisessä hallitustenvälisessä konferenssissa kesäkuussa 2024.
EU:hun liittyvien maiden on tavanomaisesti toteutettava uudistuksia, jotta niiden lait ja säädökset olisivat linjassa EU:n säännöstön kanssa. Ukrainan on kerrottu edistyneen oikeusjärjestelmänsä uudistamisessa, markkinataloutensa kehittämisessä ja rahanpesun torjunnassa.
Axios: Keskusteluja myös lauantaina Pariisissa
Euroopan johtajia on määrä kokoontua myös lauantaina Pariisiin keskustelemaan Ukrainan tilanteesta, kertovat Valkoisen talon virkamieslähde ja ukrainalainen virkamieslähde. Asiasta uutisoi muun muassa uutissivusto Axios.
Axiosin mukaan lauantain tapaamiseen on osallistumassa edustajia ainakin Ukrainasta, Ranskasta, Saksasta ja Britanniasta. Valkoisen talon lehdistösihteerin Karoline Leavittinmukaan ennakkoon oli epävarmaa, lähettääkö Yhdysvallat edustajaa neuvotteluihin.
Leavittin mukaan Yhdysvaltain presidenttiDonald Trump on äärimmäisen turhautunut sekä Venäjään että Ukrainaan.
– Saa nähdä, osallistummeko tapaamiseen vai emme, Trump totesi Suomen aikaa varhain perjantaina uutistoimisto Reutersin julkaisemalla videolla.
– Osallistumme lauantain kokoukseen, jos näemme, että on hyvät mahdollisuudet. Me emme halua hukata paljon aikaa, jos ajattelemme, että näin ei ole, Trump jatkoi.
Zelenskyi kertoi torstaina maansa toivovan, että Yhdysvaltain mahdollisille turvatakuille saadaan hyväksyntä maan kongressilta, jotta niistä saataisiin laillisesti sitovia. Zelenskyi kommentoi asiaa halukkaiden koalition maiden kokouksessa pitämässään puheessa.