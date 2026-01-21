JYP haki SM-liigan kärkipään kahinassa 3–2-jatkoaikavoiton SaiPan kotihallista.
SaiPalla oli mahdollisuus nousta illan kierroksella ainakin väliaikaisesti Liigan kärkeen pelattuaan kolme ottelua piikkipaikalla olevaa Tapparaa enemmän.
JYP kuitenkin johti ottelua kahteen kertaan Viljami Niemisen ja Pekka Jormakan maaleilla, kunnes Samuli Niinisaari toi lappeenrantalaiset 2–2-tasalukemiin kolmannen erän puolivälissä.
Jatkoajalla Jere Lassila pääsi ylivoimalla ratkaisemaan JYPille vierasvoiton Miikka Salomäen istuessa SaiPan jäähyaitiossa. Voitto oli JYPille kolmas peräkkäin.
Keskiviikon kierroksen muissa otteluissa HIFK nousi päätöserässä tasoihin ja voitti Sportin niin ikään jatkoajalla 4–3. Ratkaisumaalin iski puolustaja Kalle Ervasti.
Myös HPK otti jatkoaikavoiton lyötyään vieraissa Kiekko-Espoon 3–2. Hämeenlinnalaisten sankariksi nousi jatkoajan avausminuutin osumalla Jesse Kiiskinen.