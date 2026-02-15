Jääkiekon SM-liigassa pelattiin tänään yksi ottelu. SaiPa haki Porista kaksi pistettä Ässien vieraana.
Ässät meni kotonaan 3–0-johtoon Kasper Puution onnistuttua toisen erän lopulla ajassa 38.28.
SaiPa kavensi kuitenkin eron kahteen vielä ennen erätaukoa. Brian Kramer onnistui maalinteossa 18 sekuntia ennen summeria.
Liigan pistepörssissä toiseksi noussut Maxime Fortier nosti vieraat maalin päähän päätöserän alussa, ja Emil Kuusla tasoitti pelin 11 sekuntia ennen loppua.
Jatkoajalla SaiPan sankariksi nousi Kramer illan toisella osumallaan.
SaiPa on SM-liigassa toisena. Edellä on vain kaksi ottelua vähemmän pelannut mutta kolme pistettä enemmän kerännyt Tappara.
– Kolmen maalin tappioasemassa tiesimme, että pystymme nousemaan omalla pelillämme takaisin taisteluun. Jokainen piste on meille tärkeä, varsinkin nyt, kun pudotuspelit ovat tulossa. Haluamme valmistautua niihin mahdollisimman hyvin, Kramer kuvaili.
Päävalmentaja Raimo Helminen oli tyytyväinen omiensa pelaamiseen.