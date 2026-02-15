– Kolmen maalin tappioasemassa tiesimme, että pystymme nousemaan omalla pelillämme takaisin taisteluun. Jokainen piste on meille tärkeä, varsinkin nyt, kun pudotuspelit ovat tulossa. Haluamme valmistautua niihin mahdollisimman hyvin, Kramer kuvaili.

Liigan pistepörssissä toiseksi noussut Maxime Fortier nosti vieraat maalin päähän päätöserän alussa, ja Emil Kuusla tasoitti pelin 11 sekuntia ennen loppua.

SaiPa kavensi kuitenkin eron kahteen vielä ennen erätaukoa. Brian Kramer onnistui maalinteossa 18 sekuntia ennen summeria.

– Tämä peli oli erittäin kova. Tiesimme, kuinka vahva Ässät on kotikaukalossaan, ja he luistelivat todella hyvin. Me roikuimme sitkeästi mukana, Helminen totesi.