Vaasan Sportin valmennus teki haaston Jori Lehterän maalista, jolla HIFK meni SM-liigakierroksella 1–0-johtoon.
Lehterä sulloi pitkään maalilla pyörineen kiekon sisään Helsingissä pelatun ottelun avauserässä.
Sportin päävalmentaja Jussi Tapio pyysi tilanteesta videotarkistusta, joka päättyi kuitenkin maalin hyväksymiseen ja vaasalaisten rangaistukseen pelin viivyttämisestä.
Tapio jatkoi kuitenkin protestointiaan tuomion jälkeen. Sport-leiri oli vakuuttunut, että Lehterä häiritsi videolla näkyvässä tilanteessa maalivahti Joni Ortiota.