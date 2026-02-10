Jääkiekon SM-liigan 10:n ja 15 ottelun kuntopuntarin kärjessä keikkuvat KooKoo ja KalPa nappasivat voitot illan kierroksella ja tiivistivät entisestään taistelua suorista puolivälieräpaikoista. TPS puolestaan nousi HPK:n edelle kiinni viimeiseen pudotuspelipaikkaan.

KooKoo voitti kotonaan Sportin 4–1 ja palasi yhden tappion jälkeen voittokantaan. Kouvolalaisten ykkösketjusta Miska Siikonen onnistui kertaalleen ja Robert Rooba kahdesti.

KooKoo on voittanut kymmenestä viime pelistään seitsemän, 15 viime pelistään kymmenen. Tämän illan voitto nosti KooKoon viidenneltä sijalta toiseksi.

Loukkaantumisten runtelema KalPa koki Pelicansia vastaan ison takaiskun heti avauserässä, kun ykkösmaalivahti Stefanos Lekkas poistui kaukalosta loukattuaan jalkansa.

Ottelu eteni kuitenkin tasaisena loppuun saakka.

Juuso Könönen vei KalPan ylivoimalla 4–3-johtoon kahdeksan minuuttia ennen päätössummeria, ja Teemu Hartikaisen possaolon vuoksi kultakypärä päässään pelannut Patrick Curry niittasi loppulukemat 5–3 tyhjiin.

Neljän ottelun voittoputkessa etenevät kuopiolaiset ovat voittaneet kymmenestä viime pelistään niin ikään seitsemän, 15 viime pelistään 11.

Joukkue nousi tänään seitsemänneltä sijalta neljänneksi, kiinni viimeiseen suoraan puoliälieräpaikkaan.

Sijoilla 2–6 olevat joukkueet mahtuvat pisteen sisään, ja seitsemäntenä oleva Ilveskin on vain kolmen pisteen päässä KooKoosta.

Turussa TPS nousi 12. sijalle voitettuaan edellään olleen HPK:n 3–1. Eetu Päkkilä osui avauserässä kahdesti, ja hänen maaliensa välissä Aleksi Saarela rankaisi vieraita ylivoimalla.

Runkosarjasta on pelaamatta valtaosalla joukkueista enää viimeinen viidennes.