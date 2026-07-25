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Voiko sähköautolla ajaa Etelä-Suomesta Lappiin? | MTV Uutiset



Sähköautolla kesälomareissuun? Tepolla tuli hetkittäin ikävä polttomoottoriautoa – "Olisi kestänyt kolme minuuttia" Sähköauto Lapin yössä kesäisellä Kemijärvellä. Autoliitto Julkaistu 25.07.2026 12:14 Teppo Vesalainen Matkan etukäteissuunnittelu on aina tärkeää, mutta sen tärkeys korostuu ja määrä kasvaa, kun matkaan ollaan lähdössä sähköautolla. Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen vastaa lukijoidemme auto- ja liikenneaiheisiin kysymyksiin joka viikko. Lähetä oma kysymyksesi osoitteeseen lifestyle@mtv.fi. Kysymys: Miten onnistuu lapsiperheen kesälomamatka sähköautolla? Vastaus: Moni bensa- tai diesellenkkari on lähivuosien aikana protestoinut sähköautoja vedoten siihen, että eihän niillä voi ajaa Lappiin. Tämä on mielenkiintoinen ajatus, jota sitten eri autotoimittajat ja maahantuojien edustajat – sekä monet muut vastaavat tahot – ovat osoittaneet vääräksi ajamalla etelästä Lappiin ja takaisin toinen toistaan paremmalla menestyksellä ja raportoiden onnistumisistaan sitten kaikelle kansalle. On tietenkin selvää, että kaikki sähköautot eivät ole tarkoitettu siihen, että niillä ajettaisiin pitkiä matkoja, mutta järkevästi matka-ajoon tarkoitetulla isoakkuisella ja nopean pikalatauksen mahdollistavalla sähköautolla Etelä-Suomesta Lappiin ajaminen ei ole enää nykyisellä latausinfralla mikään erityisen haastava juttu. Lue myös: Käytettyä sähköautoa hankkimassa? Muista nämä neuvot – "Syytä huomioida hankintahinnassa" Ei kuitenkaan pidä ajatella, että autolla pystyisi etenemään ilmoitetun WLTP-toimintamatkan: kun auto kuormataan täyteen, katolle laitetaan suksiboksi, vetokoukkuun polkupyörät ja ajetaan maantienopeutta, on totuus jotain ihan muuta.

Olennaista onkin hahmottaa, että sähköauton kulutus on maantienopeuksia ajettaessa selvästi suurempi kuin taajamassa.

Tällä kuormalla olisi selvitty Espoosta Kemijärvelle vain kahdella välilatauksella, jos pyrkimyksenä olisi ollut latauspysähdysten minimointi.Autoliitto

Sähköautoilu edellyttää suunnittelua – ja ajoittain myös uhrauksia

Tätä juttua kirjoittaessani olen itse perheeni kanssa kesälomamatkalla Kemijärvellä, jonne tulimme sähköautolla. Vaikka pidempikin matka siis todistettavasti sähköautolla taittui, liittyy tähän modernilla käyttövoimalla etenemiseen myös omanlaisia haasteitaan, jotka on jokaisen syytä tiedostaa etukäteen, seuraavan auton käyttövoimaa valitessaan – ja mikäli valinnassaan päätyy sähköautoon – sillä reissua suunnitellessaan.

Itse olen aina tykännyt suosia taukopaikkoina pieniä, ketjuihin kuulumattomia, kuppiloita. Ne ovat monesti persoonallisia ja henkivät juuri oman paikkakuntansa omaleimaisuutta.

Toinen tapa viettää taukoa perheemme lomareissuilla on ollut lasten liikennepuistoon tai isoon leikkipuistoon poikkeaminen. Yleensä tällaisten kohteiden jälkeen takapenkkiläiselläkin on ihan eri tavalla virtaa taas matkustaa.

Valitettava tosiasia kuitenkin on, että ainakin toistaiseksi, monelta tällaiselta pieneltä taukopaikalta tai liikenne- tai leikkipuiston läheisyydestä ei vielä löydy sähköauton latausmahdollisuutta – tai jos löytyykin – latauspisteitä on yksi tai kaksi, jolloin ne ovat saavuttaessa herkästi jo muiden lataajien varaamia.

Näin ollen sähköautolla reissua taittavalle jää kaksi vaihtoehtoa: Näistä ensimmäinen on, että pitää tauon isolla liikenneasemalla tai kauppakeskuksessa, jolla on tarjota pikalatausmahdollisuus, ja unohtaa persoonalliset ja pienet kahvi-, ruoka- tai leikkipaikat kokonaan. Mikäli tämä ei tunnu hyvältä vaihtoehdolta, on matka-aikataulusta laadittava väljempi, jolloin ehtii pysähtyä liikenneasemalle lataamaan ja sen lisäksi kahvittelemaan tai leikkimään toisaalle, persoonallisempaan paikkaan.

Latausinfran luotettavuus on edelleen selkeä Akilleen kantapää

Vaikka latausinfra on viime vuosina paljon parantunut, on edelleen paikkoja, joissa tarjonta ei vastaa kysyntää – ainakaan sesonkiaikoina. Tämä johtaa siihen, että omaa latausvuoroa voi joutua jonottamaan, jolloin suunniteltuun matka-aikatauluun tulee ikävä viivästys.

Laturille jonottaminen on yksi niitä hetkiä, jolloin ainakin itselleni tulee ikävä polttomoottoriautoa.Autoliitto

Sähköauton kanssa onkin erityisen tärkeää tehdä matka-aikataulusta erityisen väljä. Paitsi ruuhkat tietyillä latausasemilla, ongelmana tuntuu edelleen olevan myös pika- ja suurteholatauslaitteiden vikaherkkyys.

Tämänkin kesän aikana olen jo pari kertaa joutunut toteamaan latauslaitteen olevan epäkunnossa heti sinne saapuessani. Sen lisäksi olen joutunut siirtymään latauslaitteelta toiselle kolmesti latauksen keskeydyttyä ennen aikojaan jonkin vikatilanteen vuoksi.

Sitä, onko latauksen keskeytyminen ollut näissä kohdalleni sattuneissa tilanteissa latauslaitteesta, autosta vai käyttäjästä johtuvaa, en osaa sanoa – sen sijaan sen osaan, että kovin rentouttavasta tauonpidosta ei ole kyse, kun joutuu vähän väliä varmistelemaan älypuhelimesta, että latautuuko auto nyt varmasti.

Kokemus on kuitenkin osoittanut, että latauksen seuranta on välttämätöntä, jotta voi olla varma, että matka pääsee jatkumaan halutulla varaustilalla tauon jälkeen.

Tähän liittyen on pakko myös todeta, että polttomoottoriautoilla olen autoillut jo reilut 31 vuotta. Tuona aikana olen kerran joutunut tilanteeseen, etten saanut suunnittelemaltani huoltoasemalta polttoainetta – näin siksi, että kyseinen asema oli muutamaa päivää aiemmin palanut. Siihen peilaten, pidän jo pelkästään tämän kesän aikana kohtaamieni lataushaasteiden määrää melko suurena. Ei auta kuin toivoa, että niiden toimintavarmuus paranisi tulevaisuudessa.

Näin lataat sähköauton. Juttu jatkuu videon alla.

5:30 Videolla sähköauton latausohjeet ensikertalaiselle.

Onnistuuko lataaminen majoittumispaikassa?

Mikäli pidemmällä matkalla yöpyy, on yöpaikkojen osalta huomioitava sama ongelma, josta jo aiemmin taukopaikkojen kohdalla kirjoittelin: Isoilla ketjuhotelleilla on kyllä tarjota latauspaikkoja, elleivät ne sitten satu olemaan kaikki varattuina. Sen sijaan pienemmissä – ja usein persoonallisemmissa – majoituspaikoissa latausmahdollisuutta ei välttämättä vielä ole.

Mikäli kuitenkin haluaa majoittua persoonallisemmin (ja usein myös edullisemmin), on auto ladattava jossain muualla seuraavan päivän ajorupeamaa varten, sen sijaan, että auto latautuisi yön aikana, ilman sen suurempaa säätämistä.

Omalla reissullamme, tänne Lappiin tullessamme, yövyimme yhden yön maatilamatkailupaikassa Etelä-Pohjanmaalla. Tiedostin, että lataaminen yön aikana ei onnistu, joten heitin perheen tivoliin ja lähdin lataamaan autoa lähimmälle liikenneasemalle, jossa on pikalatausmahdollisuus.

Tivolin läheisyydessä oli vain peruslatausmahdollisuus, jolla en olisi ehtinyt ladata käytettävissä olevan aikaikkunan aikana autoa riittävän täyteen – lisäksi kaikki peruslatauspisteet olivat varattuina.

Ajoin siis tivolista latausasemalle, jonotin ja latasin, minkä jälkeen palasin takaisin tivolille. Tämä kesti yhteensä 1h ja 45 min ja sain tuona aikana ladattua toimintamatkaa noin 330 km.

Siinä tivolille palatessani mietin, että polttomoottoriauton tankkaaminen olisi onnistunut tivolin vieressä. Se olisi kestänyt kolme minuuttia ja toimintamatkaa olisi tullut lähes kolminkertainen määrä.

Joku on tietysti sitä mieltä, että olisi voinut asian ennakoida paremmin. No joo, olisi voinut lähteä matkalle aiemmin ja pitää erillisen lataustauon matkalla pienessä kyläpitseriassa pitämämme ruokatauon lisäksi. Se ei kuitenkaan tuntunut mielekkäältä ratkaisulta, koska olisi vaatinut aikaisempaa heräämistä jälkikasvun tivoliajan maksimoimiseksi.

Täällä varsinaisessa lomakohteessamme majoitumme kerrostaloasunnossa. Lähin järkevä peruslatauspiste löytyy 300 metrin päässä olevan kaupan pihalta. Akkua säästääkseni olen lataillut siinä iltaisin tarvittaessa 80 prosenttiin, jolloin päiväretkistä 100 km:n säteellä on selvitty ongelmitta ilman välilataustarvetta.

Räisälän lossi Kemijärvellä on Suomen pohjoisin lossi. Päiväretkiä sähköauton kanssa helpottaa ja akkua säästää, jos majapaikasta – tai sen välittömästä läheisyydestä – löytyy peruslatausmahdollisuus.Autoliitto

Mahtuvatko kaikki tavarat mukaan sähköautoon?

Monelle sähköauton hankkiminen on tarkoittanut myös auton korimallin vaihtumista. Aiemmin suomalaisten lapsiperheiden suosimia farmariautoja on rajallisesti saatavilla täyssähköisinä, jolloin moni päätyykin valitsemaan esimerkiksi katumaasturimallisen sähköauton farmarin sijaan.

Monesti muutoksen myötä joutuu hyväksymään sen tosiasian, että tavaratilaa on käytössä aiempaa vähemmän. Itse päädyin ratkaisemaan tämän ongelman hankkimalla aiempaa suuremman suksiboksin auton katolle.

Suksiboksi on näppärä apu tavaratilan laajentamiseksi. Olennaista on kuitenkin muistaa, että boksiin saa kuormata vain kevyttä tavaraa.Autoliitto

Vaaleanpunaiset lasit pois päästä

Näin loppuyhteenvetona toistan jo tekstin alussa toteamani asian, että pitkäkin kesälomareissu sähköautolla kyllä onnistuu.

On kuitenkin ihan eri asia tehdä kaikkia mukana olevia perheenjäseniä miellyttävä kesälomamatka sähköautolla kuin ajaa auto-orientoituneen toimittajakollegan kanssa testimielessä mahdollisimman nopeasti Etelä-Suomesta Lappiin. Koska noista jälkimmäisistä olemme saaneet lukea useita kertomuksia, monista eri medioista, yritin tällä kertaa tarjoilla omakohtaisia kokemuksiani lapsiperheen arjesta.

Siitä huolimatta, että viihdyn sähköautollani tien päällä oikein hyvin, en voi väittää, etteikö aika ajoin tässä kesälomamatkan aikana olisi tullut ikävä polttomoottoriautoa.

MTV