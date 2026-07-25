Pikajuoksija Noah Lyles vankisti asemansa Yhdysvaltain ykkösenä sivuamalla ennätystään.

Lyles voitti 100 metrin USA:n mestaruuden New Yorkissa ajalla 9,79. Hän jätti finaalissa Ronnie Bakerin kakkoseksi yhdeksällä sadasosalla.

Kenny Bednarek oli kolmas samalla ajalla 9,88. Viime kesän maailmanmestari Christian Coleman jätettiin loppukilpailussa neljänneksi tuloksella 9,93.

Lylesin aika sivuaa hänen kaksi vuotta sitten Pariisin olympialaisissa tekemäänsä ennätystulosta. Kyseessä on maailman tämän kauden kärkitulos.

– Vaikka tämä on välivuosi (arvokisoista), se ei tarkoita sitä, että aikoisin juosta hiljaa, Lyles totesi.

– En edes tee sitä, mihin pystyisin. Emme ole huipputasolla. Tekniikka ei ole parhaalla tasolla. Emme ole lähelläkään sitä, joten aion vaatia lisää. Miksi tyytyä vähempään, hän uhosi.

Yhdysvaltain mestaruuskisojen välierässä Lyles oli vielä kovemmassa vauhdissa juostuaan ajan 9,76, mutta stadionilla 2,1 metriä sekunnissa puhaltanut myötätuuli teki tuloksesta tilastokelvottoman.