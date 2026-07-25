– Se on vähän sama, kun jotain perheenisää syytettäisiin pedofiiliksi. Se on loukkauksena samaa luokkaa. Ja nyt, kun olen jättänyt rikollismaailman, niin ne haluavat loukata minua. Puhuvat minusta niin paljon pahaa, kun vaan ikinä pystyvät, Ilmén kuvailee.

MTV / Onni Ojala

– Se on aika rottamaista, jos me tehdään kimpassa joku rikos ja nyt minä sitten kerron poliisille, että sinä teit sen ja pelastaisin oman nahkani.