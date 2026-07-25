Kirjailija ja mediapersoona Immu Ilmén menee lähes tolaltaan yhdestä hänestä googlatusta kysymyksestä.
Mediapersoona Mika "Immu" Ilmén vastaa hänestä googletettuihin kysymyksiin Tähdet vs. google -ohjelman uudella kaudella.
Ex-rikolliseen kohdistuneista Google-hauista nousee vahvasti pinnalle kysymys: Onko Immu Vasikka?
– Tuo on törkeä väite! Sairaan törkeä väite. Toi on pahin loukkaus mitä voi ihmiselle sanoa tuossa maailmassa.
Vasikka tarkoittaa Immun mukaan sitä, että on poliisin tietolähde.
– Se on vähän sama, kun jotain perheenisää syytettäisiin pedofiiliksi. Se on loukkauksena samaa luokkaa. Ja nyt, kun olen jättänyt rikollismaailman, niin ne haluavat loukata minua. Puhuvat minusta niin paljon pahaa, kun vaan ikinä pystyvät, Ilmén kuvailee.
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Mika "Immu" Ilmén vastaa hänestä googletettuihin kysymyksiin Tähdet vs. google -ohjelman uudella kaudella.