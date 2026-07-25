Kansainvälinen olympiakomitea ei tutki Fifan puheenjohtajan Gianni Infantinon osuutta Yhdysvaltain Folarin Balogunin vapauttamisessa pelikiellosta.
KOK ilmoitti perjantaina, ettei sillä ole valtuuksia ottaa tutkintaan jalkapallon MM-kisoissa kohua herättänyttä tapausta, jossa Balogun säästyi ilman pelikieltoa sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli soittanut Infantinolle.
Infantino on kiistänyt vaikuttaneensa Fifan tekemään päätökseen, jolla Balogun päästettiin USA:n kokoonpanoon neljännesvälieräottelussa Belgiaa vastaan.
Ihmisoikeusjärjestö FairSquare teki Infantinosta valituksen Kansainväliselle olympiakomitealle, jonka jäsen Fifa-pomo on.
FairSquare listasi tiedotteessaan useita asioita, joissa Infantino oli sen mukaan syyllistynyt KOK:n poliittisen neutraalisuuden sääntöjen rikkomuksiin suhteessaan Trumpiin.
Lue myös: Raportti: Gianni Infantino syyllistynyt viiteen selvään rikkomukseen
KOK ilmoitti perjantaina tutkineensa valituksen, mutta sen mukaan yksittäisen lajiliiton asiat ovat olympiakomitean eettisten sääntöjen ulottumattomissa.
Norjan jalkapalloliitto ilmoitti aiemmin tällä viikolla tekevänsä Fifan eettiselle komitealle valituksen Trumpin roolista Balogunin pelikiellon purkamisessa.
Lähteet: The Athletic, BBC