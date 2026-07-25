Tuore tapaus on lisännyt jännitteitä Madisonissa, jossa poliisin voimankäyttö on aiemminkin johtanut mielenosoituksiin.
Poliisi ampui Yhdysvaltain Wisconsinin osavaltion pääkaupungissa Madisonissa keskiviikkona kuoliaaksi miehen, joka viranomaisten mukaan vahingoitti poliisia veitsellä vastustaessaan pidätystä.
Tapaus on johtanut mielenosoituksiin ja vaatimuksiin poliisin vastuusta tapahtuneessa, kertoo uutistoimisto AP.
Madisonin poliisipäällikön John Pattersonin mukaan poliisi sai ilmoituksia henkilöstä, joka yritti päästä pysäköityihin ajoneuvoihin kaupungissa. Epäilty pakeni polkupyörällä ennen kuin poliisit tavoittivat hänet kadulla.
Poliisin mukaan mies veti kiinnioton aikana esiin veitsen ja haavoitti yhtä poliiseista. Tilanteessa käytettiin myös etälamautinta, mutta siitä ei poliisin mukaan ollut apua.
Tämän jälkeen loukkaantunut poliisi ampui miestä. Mies kuoli myöhemmin sairaalassa.
Video levisi verkossa
Poliisi ei ampumisen jälkeen julkistanut kuolleen miehen nimeä. Myöhemmin kuolleen miehen kerrottiin olevan 38-vuotias Corey Durell Ruiz. Ruiz oli AP:n mukaan koditon.
Tapahtumasta kuvattu video levisi nopeasti sosiaalisessa mediassa. Patterson korosti tiedotustilaisuudessa, että video näyttää tapahtumista vain yhden näkökulman.
Sosiaalisessa mediassa levinneellä videolla neljä poliisia kamppailee miehen kanssa. Videolla kuuluu huutoja, joiden mukaan miehellä on veitsi. Hetkeä myöhemmin loukkaantunut poliisi käyttää asettaan, ja videolla kuuluu kolme laukausta.