Unkarin F1-radan hiljattain uudelleen päällystetty pinta on aiheuttanut murheita kisaviikonloppuna.

The Race -sivusto kertoi Kansainvälisen autoliiton FIA:n henkilöstön tutkineen pitkään radan pintaa perjantain harjoitusten jälkeen.

Hungaroringin radalla tapahtui harjoituksissa toistuvia luisuja ja lukkojarrutuksia. Kuljettajat olivat valittaneet radan pinnan olevan paikoin epätasainen ja likainen.

Sivuston mukaan arvaamattomien töyssyjen lisäksi asfaltin pinta on alkanut halkeilla ja siitä oli irronnut harjoituksissa irtokiviä. Asia oli noussut esiin F1-kuljettajien palaverissa.

– Se on vähän sääli, koska Budapest on yksi nautinnollisimmista radoista ajaa. He ovat uudelleenpäällystäneet kolmanneksen radasta, ja valitettavasti he ovat tehneet erittäin huonoa työtä, Mercedes-kuski George Russell kommentoi.

Russellin mukaan kuljettajat joutuivat muuttamaan ajolinjaansa ykkösmutkassa ongelmien takia. Tämä johtui pompusta, joka oli seurausta uuden ja vanhan asfaltin epätasaisesta liitoskohdasta.

The Racen tietojen mukaan ongelmia oli ilmaantunut jo edellisinä viikkoina ajetuissa moottoriurheilukisoissa. Muun muassa ykkösmutkaa oli pyritty korjaamaan ennen F1-tallien saapumista näkyvällä paikkauksella.

Toimenpiteellä on saattanut kuitenkin olla heikentävä vaikutus renkaiden pitoon, minkä takia kuskit ovat välttäneet kohdan ylittämistä.

Viimeksi F1-sarjassa puhuttiin radan kunnosta kesäkuussa Monacon GP:ssä, jossa radan viimeisen mutkan mureneminen aiheutti kisan keskeyttämisen korjaustöiden ajaksi.