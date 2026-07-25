Vapaaehtoiset pyydystävät satoja taimenia ja nuoria lohia pelastaakseen ne kuivuudelta, kertoo The Guardian.

Odet-joen varrella Ranskan Bretagnessa on meneillään pelastusoperaatio, jossa noin tusinan verran vapaaehtoisia yrittää pyydystää joesta kaloja, jotka kärsivät jatkuvien helteiden aiheuttamista muutoksista.

Kaloilla ei ole riittävästi vettä joen alkupäässä ja vesi on lämmennyt liikaa, mikä laskee joen happipitoisuutta.

– Tilanne on katastrofaalinen, paljon pahempi kuin ajattelimme. Kalat ovat valtavan stressin alaisina. Kun erittäin korkeat lämpötilat yhdistyvät alhaiseen liuenneen hapen määrään, ongelmia syntyy, kertoo Mathieu Le Bouter kalastusliitosta lehdelle.

Kun kalat saadaan kiinni, pelastajat siirtävät ne happipitoisella vedellä täytettyihin säiliöihin ja vapauttavat ne sitten alavirtaan, missä joet saavat lisävettä sivujoista ja vedenpinta nousee.

Vettä ei ole tulossa lähiaikoina

Ranskan jatkuvat helleaallot huolestuttavat.

– Se, mikä todella pelottaa meitä, on, että 10 päivän ennusteen mukaan sadetta ole tulossa ja lämpötilat pysyvät yleisesti korkeina. Kalat, erityisesti taimenet ja nuoret lohet, tarvitsevat virtaavaa ja hapekasta vettä. Tällaiset olosuhteet muuttuvat niille tappaviksi, Le Bouter kuvailee.

Myös Loire, Ranskan pisin joki, on historiallisen alhaalla. Joidenkin sen haarojen virtaus on kutistunut hiekkasärkkien välissä pelkäksi noroksi. Kaksi viikkoa sitten raportoitiin, että 16 prosenttia Ranskan joista oli kuivunut.