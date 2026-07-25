Herttuatar Meghanin vierailu MasterChef Australia -ohjelmassa jakaa katsojien mielipiteet.
Herttuatar Meghan nähdään vierailevana tuomarina MasterChef Australia -ohjelman jaksossa, joka esitetään Australiassa sunnuntaina 26. heinäkuuta.
Meghanin tv-vierailua koskevassa tiedotteessa kerrotaan, että jaksossa herttuatar haastaa kilpailijat loihtimaan annokset, joissa korostuvat kausittaiset raaka-aineet ja kilpailijoiden henkilökohtaiset tarinat niiden takana.
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Herttuattaren tähdittämän MasterChef-jakson esitysajankohdasta kerrotaan ohjelmaa esittävän Network 10 -kanavan tuoreessa Instagram-postauksessa.
Postauksen kommenttikentän perusteella Meghanin mukanaolo ohjelmassa jakaa katsojien mielipiteet: moni ihastelee, mutta moni on myös näreissään ja kertoo jättävänsä jakson katsomatta.
– Ikonista! yksi suitsuttaa kommenttikentässä.