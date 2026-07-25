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Postauksen kommenttikentän perusteella Meghanin mukanaolo ohjelmassa jakaa katsojien mielipiteet: moni ihastelee, mutta moni on myös näreissään ja kertoo jättävänsä jakson katsomatta.

Meghanin tv-vierailua koskevassa tiedotteessa kerrotaan, että jaksossa herttuatar haastaa kilpailijat loihtimaan annokset, joissa korostuvat kausittaiset raaka-aineet ja kilpailijoiden henkilökohtaiset tarinat niiden takana.

MTV Uutiset Nyt -sivulle

MTV Uutiset Nyt -sivulle

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12:30 Luonto ja eläimet

Sami Pajari tietää Suomen MM-rallin odotukset – näin hän kommentoi Rovanperän saappaiden täyttämistä

– Tiedän, että hän tulee pärjäämään hienosti, neljäs ounastelee.

– Tyttäreni ja minä odotamme innolla, viides kirjoittaa.

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– Mikä sai minut kiinnostumaan MasterChef Australia -keittiöstä? Kaksi asiaa: rakkauteni ruokaa kohtaan ja rakkauteni Australiaa kohtaan. Päätös oli helppo, hän sanoo tiedotteessa.