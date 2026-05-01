Älä unohda, millä autolla liikut! Nämä seikat tulee huomioida, kun lähdet liikenteeseen harrasteautolla Vapusta alkaen erilaisia autoharrastajien kokoontumisia ja ajotapahtumia on paljon eri puolilla Suomea. Autoliitto Julkaistu 01.05.2026 11:59 Teppo Vesalainen teppo.vesalainen(at)autoliitto.fi Yleensä viimeistään vapuksi kaivetaan harrasteautot talviteloilta ja aloitetaan uusi ajo- ja tapahtumakausi. Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen vastaa lukijoidemme auto- ja liikenneaiheisiin kysymyksiin joka viikko. Lähetä oma kysymyksesi osoitteeseen lifestyle@mtv.fi. Kysymys: Mitä pitää huomioida, kun lähtee harrasteautolla liikenteeseen talvitauon jälkeen? Vastaus: Talvikauden seisoneen harrasteauton – oli se sitten uusi tai vanha – liikenneturvallisuus ja toimintavarmuus on tärkeää varmistaa ennen sen käyttöönottoa. Varsinkin vanhempien autojen kohdalla erilaiset kannatin- ja suojakumit sekä tiivisteet tahtovat kovettua ja haurastua ajan kuluessa. Vastaavasti myös pyyhkijänsulat ja renkaat menettävät ominaisuuksiaan vanhetessaan, vaikka ne näyttäisivätkin uuden veroisilta. Harrasteauton renkaat suosittelen uusimaan viimeistään, kun niiden valmistuksesta on kulunut 10 vuotta, vaikka kulutuspintaa olisikin vielä jäljellä. Kulutuspinnan urasyvyyden lisäksi on olennaista varmistaa renkaan ikä. Tämä rengas on valmistettu viikolla 14 vuonna 2023.

Jarrut ovat tärkeä turvallisuustekijä. Jos auto on seisonut pidempään kuin talven yli, on sen jarrujärjestelmä syytä käydä läpi kokonaisvaltaisesti – ovathan ne tärkeä turvallisuustekijä, joiden suhteen ei kannata ottaa riskejä. Pelkän talviseisonnankin jälkeen jarrujen herkistely saattaa olla tarpeen.

Myös auton kaikkien valojen ja merkinantolaitteiden toiminta on tärkeää tarkastaa.

Pitkä katsastusväli – käyttäjän vastuu korostuu

Yli 40-vuotiaiden, yksityiskäytössä olevien autojen katsastusväli piteni muutamia vuosia sitten kahteen vuoteen ja museorekisterissä olevien, muussa kuin luvanvaraisessa liikenteessä käytettävien, neljään vuoteen.

Uudistus oli erinomainen, sillä se auttaa vaalimaan ajoneuvoperinnettä helpommin ja pienemmin kustannuksin – ajetaanhan kyseisillä autoilla pääsääntöisesti vain varsin vähän.

Katsastusvälien ollessa normaaleja käyttöautoja harvempia on teknisen kunnon varmistaminen yhä enemmän käyttäjän vastuulla. Tämä vastuu tulee myös kantaa, jotta saavutetut etuudet säilyvät.

Varaudu matkan katkeamiseen

Hyvistä etukäteisvalmisteluista ja -varmisteluista huolimatta auto voi aina jättää tielle. Kannattaakin jo etukäteen miettiä, mistä ja millaisin kustannuksin apua olisi saatavilla, jos sitä sattuisi tarvitsemaan. Esimerkiksi mahdollisen hinausvakuutuksen olemassaolo sekä siihen liittyvän vakuutusturvan kattavuus ja ehdot on järkevää selvittää.

Ratkaisuna ongelmatilanteessa voi olla asian hoitaminen myös muun hinaus- ja tiepalveluun erikoistuneen tahon kuin vakuutusyhtiön kanssa.

Kannattaa etukäteen miettiä toimiva ja kustannuksiltaan järkevä selviytymiskeino mahdollisten ongelmatilanteiden varalle.

Pään kääntäminen korostuu

Vanhemmissa autoissa sivupeilit ovat monesti todella pienet ja näkyvyys niiden kautta on varsin rajallinen. Peilien säätäminen tapahtuu näissä usein ilman sähkön avustusta joko kurottautumalla peilin yhteydessä olevaan säätövipuun tai tarttumalla itse peiliin. Näistä jälkimmäinen saattaa vaatia autosta ulos tuloa, jos sivupeili sijaitsee esimerkiksi pidemmällä auton nokassa, konepellin vieressä. Oli säätötapa mikä hyvänsä, ei peilien säädöstä saa tinkiä.

Pään kääntämisen ja katveen varmistamisen merkitys ennen liikenteeseen liittymistä, kaistan vaihtoa tai kääntymistä ovat ensiarvoisen tärkeitä kaikilla autoilla. Niiden merkitys kuitenkin korostuu vanhojen autojen kohdalla vielä entisestään juuri peilien pienuuden vuoksi.

Onneksi vanhemmasta autosta on usein huomattavasti paremmat mahdollisuudet havainnoida katveeseen, auton rinnalle, kuin monesta uudemmasta, joissa kolariturvallisuutta parantavat paksut pilarit ja pääntuet ovat väistämättä näköesteinä.

Vanhemmissa autoissa kattoa kannattelevat pilarit ovat pääsääntöisesti ohuempia kuin nykyautoissa, minkä vuoksi havainnointi autosta ulos on helpompaa – tosin kolariturvallisuuden kustannuksella. Sivupeilit ovat parantuneet vuosien saatossa paljon.

Ennakoinnin merkitys korostuu

Kuljettajan on aina pyrittävä ennakoimaan liikennetilanteet erityisen hyvin. Ennakoinnin merkitys korostuu harrasteautojen ratin takana vielä entisestään, koska niissä ei useinkaan ole nykyaikaista turvatekniikkaa.

Nykyautoissa onnettomuuksia estämään pyrkivä aktiivinen turvatekniikkaa antaa tiettyyn rajaan saakka joitakin kuljettajan tekemiä virheitä anteeksi – passiivinen turvatekniikka puolestaan pyrkii lieventämään onnettomuuden seurauksia. Erilaiset turvajärjestelmät ovatkin kehittyneet todella paljon vuosikymmenten vieriessä.

Vanhemman harrasteauton jarrut eivät pääsääntöisesti ole tehokkuudeltaan nykyautojen veroiset. Myöskään ABS-järjestelmää ei vanhempien autojen jarruissa useinkaan vielä ole eli niiden pyörät lukkiutuvat hätäjarrutustilanteessa ja samalla ohjattavuus menetetään. Mikäli näin tapahtuu, on kuljettajan ymmärrettävä lopettaa jarrutus, jos autoa pitää ohjata, sillä vain pyörivä pyörä ohjaa.

Ennakointitaitoa tarvitaan liikenteessä aina, mutta sen merkitys korostuu liikuttaessa vanhemmalla kalustolla.

Hellekelien aiheuttama kuumuus edesauttaa väsymystä

Myös nykyautojen joidenkin hienouksien puuttuminen saattaa aiheuttaa riskejä vanhemmalla autolla liikkumiseen.

Esimerkiksi helteillä, useimmista autoista jo pari vuosikymmentä vakiovarusteena löytynyt ilmastointi on paitsi mukavuus-, myös turvallisuusvaruste. Jos ilmastointia ei harrasteautossa ole, saattaa kuumuus edesauttaa väsymystä tai huomion herpaantumista.

Paras keino väsymyksen torjuntaan kesken ajon on taukojen pitäminen – vanhalla harrasteautolla tarve tauoille saattaa iskeä totuttua useammin. Olennaista on huolehtia kuljettajan nestetasapainosta nauttimalla riittävästi kuljettajalle soveltuvia juomia, esimerkiksi vettä.

Taukopaikalla kannattaa aina myös vilkaista autovanhuksen alle mahdollisten vuotojen havaitsemiseksi. Toimenpide kannattaa tehdä sekä saavuttaessa että matkan taas jatkuessa. Näin ei erehdy luulemaan aiemmin samaan ruutuun pysäköidyn ajoneuvon jättämää öljy- tai nestelätäkköä omasta autosta tulleeksi.

Ethän unohda liikkuvasi vanhuksella?

Kuljettaja saattaa joskus vaipua ajatuksiinsa ja unohtaa, millä autolla hän on liikenteessä. Tiettyihin varusteisiin, esimerkiksi automaattivaihteistoon, mäkilähtöavustimeen, peruutuskameraan tai -tutkaan käyttöautossaan tottunut kuljettaja saattaa vahingossa unohtaa olevansa liikkeellä harrasteautollaan, jossa kyseisiä varusteita ei ole. Tällöin auto saattaa epähuomiossa valua päin takana olevaa tai peruutus päättyä osumaan.

Kuljettajan on syytä pitää ajatus ajamisessa ja muistaa, millä ajoneuvolla hän on liikkeellä. Vanhan auton hallinta poikkeaa jonkin verran uudemmista.

Myös huoltoasemalle mentäessä on tärkeää keskittyä oikean polttoainelaadun valintaan. Virhetankkaus sattuu erittäin helposti, jos perheen ykkösautossa käytetään eri polttoainetta.

Suosittelenkin ennen tankkauksen aloittamista varmistamaan, että polttoainepistoolissa ja auton polttoaineen täyttökorkissa – tai sen kannen sisäpinnassa – merkinnät täsmäävät toisiinsa. Näin kannattaa toimia aina, siitä riippumatta, tankkaako omaa vai laina-autoa.

