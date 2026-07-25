Poliisi pyytää havaintoja Lahdessa kadonneesta 16-vuotiaasta pojasta, jonka uskotan liikkuvan Päijät-Hämeen alueella.
16-vuotias poika on kadonnut Lahdessa. Kadonnut on noin 185 cm pitkä, hoikka ja hänellä on lyhyet tummat hiukset.
Kadonneella on päällään mahdollisesti huppari, mustat college-housut ja mustat Calvin Klein tennarit.
Poliisin tietojen mukaan kadonneen uskotan liikkuvan Päijät-Hämeessä Lahden, Orimattilan ja Asikkalan alueella.
Poliisin mukaan katoamiseen ei epäillä liittyvän rikosta.
Kaikki havainnot kadonneesta pyydetään toimittamaan vihjeet.hame@poliisi.fi.