Väsynyt kuljettaja ei välttämättä tunnista omaa tilaansa ajoissa. Asiantuntija kertoo, mistä matkustaja tunnistaa vaaran ja milloin on aika vaatia taukoa.

Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen vastaa lukijoidemme auto- ja liikenneaiheisiin kysymyksiin joka viikko. Lähetä oma kysymyksesi osoitteeseen lifestyle@mtv.fi.

Kysymys: Miten matkustajan tulee toimia, jos huomaa kuljettajan olevan väsynyt?

Vastaus: Väsynyt kuljettaja ei aina itse huomaa ajokykynsä heikentyneen – tai vaikka huomaisikin, hän ei välttämättä myönnä sitä. Matkustajien tuleekin puuttua väsyneenä ajamiseen määrätietoisesti.

Kuljettaja saattaa uskoa selviytyvänsä vielä viimeiset kilometrit, vaikka ajaminen olisi jo muuttunut haparoivaksi. Samalla matkustajat voivat seurata tilannetta hiljaa, koska eivät halua arvostella kuljettajaa tai viivästyttää perillepääsyä.

Väsymyksestä huomauttaminen ei kuitenkaan ole epäluottamuslause kuljettajalle, vaan välittämistä koko seurueen sekä muiden tienkäyttäjien turvallisuudesta.

Kuljettajan ei tarvitse nukahtaa, jotta ajamisesta tulee vaarallista. Tarkkaavaisuus sekä havainnointi-, arviointi- ja reagointikyky heikkenevät jo ennen sitä.

Jos matkustaja huomaa kuljettajan haukottelevan toistuvasti, siristelevän silmiään tai tekevän äkkinäisiä korjausliikkeitä ohjauksella, hänet pitää komentaa tauolle.