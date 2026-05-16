



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota

Käytetyn sähköauton hankinta vaatii huolellisuutta ja harkintaa | MTV Uutiset

Käytettyä sähköautoa hankkimassa? Muista nämä neuvot – "Syytä huomioida hankintahinnassa" Sähköauton hankintaan kannattaa valmistautua huolellisesti. Kuvituskuva. Shutterstock Julkaistu 40 minuuttia sitten Teppo Vesalainen teppo.vesalainen(at)autoliitto.fi Polttoaineen hintojen nousu on lisännyt sähköautojen kysyntää. Todennäköisyys sille, että kauppaa tarvitsisi jälkikäteen katua, pienenee, kun ennen ostopäätöstä huomioi tietyt asiat. Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen vastaa lukijoidemme auto- ja liikenneaiheisiin kysymyksiin joka viikko. Lähetä oma kysymyksesi osoitteeseen lifestyle@mtv.fi. Kysymys: Mitä pitää huomioida hankittaessa käytettyä sähköautoa? Vastaus: Sähköauton osto on iso investointi, joten siihen on syytä valmistautua huolellisesti. Valmistautuminen kannattaa aloittaa tutustumalla itseä kiinnostavien automallien hintakehitykseen. Monien uusien sähköautomallien hinnat ovat pudonneet rajusti, ja tällainen hinnanalennus välittyy väistämättä myös vastaaviin käytettyihin. Turvallisinta lienee hankkia sellainen sähköautomalli, jonka hintaa on hiljattain tiputettu tuntuvasti – tällöin uutta rajua hinnanpudotusta tuskin on odotettavissa lähiaikoina. Siitäkään ei kuitenkaan voi mennä takuuseen. Mikäli tarvitsee hankintaan rahoitusta, on sen oltava kestävällä pohjalla – myös mahdollisen rajun arvonaleneman iskiessä kohdalle. Ei siis pidä ostaa itselle liian kallista autoa. Kannattaa myös etukäteen selvittää vakuutusmaksujen ja ajoneuvoveron suuruudet, etteivät ne sitten pääse yllättämään. Lue myös: Jos lataat sähköautoa näin, vakuutus ei välttämättä korvaa syntyneitä vahinkoja Merkkikohtaisista someryhmistä saa hyvää osviittaa

Moni liittyy merkki- tai mallikohtaiseen Facebook-ryhmään auton hankittuaan. Ryhmään olisi kuitenkin fiksua liittyä jo hyvissä ajoin ennen hankintapäätöstä. Mitä enemmän ehtii saada tietoa kyseisten automallien käytöstä ja haasteista eri vuodenaikoina, sitä parempi.

Välttämättä kaikki, mitä näissä ryhmissä kirjoitellaan, ei ole totta, mutta jos useampi käyttäjä raportoi samankaltaisista vioista, voi siitä vetää johtopäätöksiä.

Renkaiden merkitystä ei pidä vähätellä

On myös tärkeää tutustua huolellisesti myynnissä olevan auton talvi- ja kesärengassarjojen kaikkien renkaiden kuntoon. Sähköautoissa pyöräkoot ovat isoja ja renkaat kalliita. Uusi rengassarja saattaa helposti maksaa parikin tuhatta euroa. Tämä on syytä huomioida auton hankintahinnassa.

Mikäli autoliike lupaa hankkia uuden rengassarjan kaupan toteutuessa, on tärkeää sopia kirjallisesti etukäteen, minkä merkkiset ja malliset renkaat hankitaan. Muuten parasta mahdollista voittoa tavoitteleva liike saattaa hankkia halvimmat mahdolliset renkaat.

Renkaiden merkki kannattaa tarkastaa myös, jos autoliike on sellaiset jo ehtinyt hankkia vaikkapa käytettynä maahantuotuun autoon. Moni käytetyn sähköauton ostanut kaupittelee nettipalstoilla vähän ajettuja halpistalvirenkaita huomattuaan ne ensimmäisenä talvena kelvottomiksi.

Toimi näin, jos käytetty auto ei vastaa sovittua. Juttu jatkuu videon alla.

1:25 Jos käytetyssä autossa on vikaa, milloin voi vaatia kaupan purkamista?

Perehdy varusteisiin huolellisesti

Myös kyseiseen autoyksilöön kuuluviin varusteisiin on syytä perehtyä ajatuksella. Riitatilanteita on aiheutunut esimerkiksi siitä, ettei auton mukana ole ollut minkäänlaista latausjohtoa. Kaikilla käyttäjillä ei tällaiselle ole tarvetta tai tarpeet ovat erilaisia – olennaista on selvittää asia etukäteen niin ei tarvitse sitten pettyä.

Huomioi myös, että käytettynä maahantuoduissa autoissa ei välttämättä ole vastaavia varusteita kuin samanmallisessa, Suomeen uutena myydyssä autossa. Myös ”talvipaketti” tai muu sellainen saattaa olla erilainen eri maissa.

Kuntotarkastus kannattaa

Sähköauto kannattaa aina ennen ostopäätöstä käyttää puolueettoman tahon tekemässä kuntotarkastuksessa.

Olennaista on selvittää akun varauskyky (SoH-arvo) sekä akkukotelon kunto. Painauma akkukotelossa on pääsääntöisesti hylkäysperuste määräaikaiskatsastuksessa ja sen korjaus saattaa muodostua erittäin kalliiksi.

Kuntotarkastuksessa tulee samalla tarkastettua muun muassa alustan nivelten ja puslien sekä jarrujen kunto, jotka ovat osoittautuneet sähköautoissa akilleenkantapäiksi.

Muistathan myös nämä

Kuten minkä hyvänsä, myös sähköauton, kohdalla on tärkeää tutustua juuri kyseisen autoyksilön huolto-, korjaus- ja kolarihistoriaan sekä yleiseen siisteyteen – Traficomin sähköisistä palveluista saatavia rekisteri- ja verotietoja unohtamatta.

MTV