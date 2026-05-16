Polttoaineen hintojen nousu on lisännyt sähköautojen kysyntää. Todennäköisyys sille, että kauppaa tarvitsisi jälkikäteen katua, pienenee, kun ennen ostopäätöstä huomioi tietyt asiat.
Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen vastaa lukijoidemme auto- ja liikenneaiheisiin kysymyksiin joka viikko. Lähetä oma kysymyksesi osoitteeseen lifestyle@mtv.fi.
Kysymys: Mitä pitää huomioida hankittaessa käytettyä sähköautoa?
Vastaus: Sähköauton osto on iso investointi, joten siihen on syytä valmistautua huolellisesti. Valmistautuminen kannattaa aloittaa tutustumalla itseä kiinnostavien automallien hintakehitykseen.
Monien uusien sähköautomallien hinnat ovat pudonneet rajusti, ja tällainen hinnanalennus välittyy väistämättä myös vastaaviin käytettyihin. Turvallisinta lienee hankkia sellainen sähköautomalli, jonka hintaa on hiljattain tiputettu tuntuvasti – tällöin uutta rajua hinnanpudotusta tuskin on odotettavissa lähiaikoina. Siitäkään ei kuitenkaan voi mennä takuuseen.
Mikäli tarvitsee hankintaan rahoitusta, on sen oltava kestävällä pohjalla – myös mahdollisen rajun arvonaleneman iskiessä kohdalle. Ei siis pidä ostaa itselle liian kallista autoa. Kannattaa myös etukäteen selvittää vakuutusmaksujen ja ajoneuvoveron suuruudet, etteivät ne sitten pääse yllättämään.