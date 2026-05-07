Vakuutusyhtiö muistuttaa, ettei tavallista kotitalouspistorasiaa ole tarkoitettu sähköauton pitkäaikaiseen lataamiseen.
Sähköauton lataus tavallisesta pistorasiasta voi aiheuttaa vakavan paloriskin, vakuutusyhtiö muistuttaa.
– Sähkö- tai hybridiauton lataamisesta lähteneet tulipalot ovat harvinaisia, mutta tapahtuessaan ne voivat aiheuttaa suuria vahinkoja, Pohjola Vakuutuksen omaisuuden ja toiminnan korvauspalveluiden johtaja Markus Uimonen kertoo tiedotteessa.
Kotitalous- eli sukopistorasiat eivät kestä pitkäaikaista ja toistuvaa suuritehoista virrankulutusta, jonka sähköauton lataus aiheuttaa. Uimonen kertoo tapauksista, joissa pistorasian ylikuumeneminen on johtanut pistorasian sulamiseen ja sulakkeiden palamiseen.
– Erityisesti vanhat sähköjärjestelmät, huonokuntoiset pistorasiat ja johdotukset sekä pieni pääsulake voivat yhdessä muodostaa vaarallisen yhdistelmän.
Muista tämä mökillä
Vakuutusyhtiö muistuttaa muutamasta muustakin varotoimenpiteestä. Sähköautoa ei esimerkiksi saa ladata jatkojohdon kautta. Pistorasiaan liitetävän kellokytkimen käyttö ei sekään ole suositeltavaa.