Vakuutusyhtiö muistuttaa muutamasta muustakin varotoimenpiteestä. Sähköautoa ei esimerkiksi saa ladata jatkojohdon kautta. Pistorasiaan liitetävän kellokytkimen käyttö ei sekään ole suositeltavaa.

– Erityisesti vanhat sähköjärjestelmät, huonokuntoiset pistorasiat ja johdotukset sekä pieni pääsulake voivat yhdessä muodostaa vaarallisen yhdistelmän.

Kotitalous- eli sukopistorasiat eivät kestä pitkäaikaista ja toistuvaa suuritehoista virrankulutusta, jonka sähköauton lataus aiheuttaa. Uimonen kertoo tapauksista, joissa pistorasian ylikuumeneminen on johtanut pistorasian sulamiseen ja sulakkeiden palamiseen.

– Sähkö- tai hybridiauton lataamisesta lähteneet tulipalot ovat harvinaisia, mutta tapahtuessaan ne voivat aiheuttaa suuria vahinkoja, Pohjola Vakuutuksen omaisuuden ja toiminnan korvauspalveluiden johtaja Markus Uimonen kertoo tiedotteessa .

Jos lataat sähköautoa näin, vakuutus ei välttämättä korvaa syntyneitä vahinkoja

– Tämä on hyvä muistaa erityisesti mökeillä, joissa sähköjärjestelmät ovat usein vanhoja, niissä on pienet sulakekoot ja kuormitus saattaa olla suurta, jos moni sähkölaite on samaan aikaan päällä. Autoa voi ladata mökillä myös sähkökeskuksen voimavirtapistorasiasta, Uimonen kertoo.

"Vakuutus ei välttämättä korvaa syntyneitä vahinkoja"

– Jos lataus tapahtuu ohjeiden vastaisesti, esimerkiksi jatkojohdon kautta tai ilman asianmukaista latauslaitetta, vakuutus ei välttämättä korvaa syntyneitä vahinkoja.