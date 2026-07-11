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Näin pakkaat ja asennat suksiboksin oikein | MTV Uutiset



Suksiboksi katolle kesälomamatkalla? Varo näitä virheitä! Autoon saa mahtumaan enemmän tavaraa, kun pakkaa osan tavaroista suksiboksiin katolle. Autoliitto Julkaistu 17 minuuttia sitten Teppo Vesalainen Suksiboksi tuo autoon kaivattua lisätilaa kesälomareissulla, mutta väärin kuormattuna se voi olla turvallisuusriski. Autoliiton Teppo Vesalainen kertoo, miten boksi asennetaan ja pakataan oikein. Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen vastaa lukijoidemme auto- ja liikenneaiheisiin kysymyksiin joka viikko. Lähetä oma kysymyksesi osoitteeseen lifestyle@mtv.fi. Kysymys: Mitä tulee ottaa huomioon, jos päättää kuljettaa osan matkalle mukaan otettavista tavaroista auton katolla? Vastaus: Monen auton katolla kevyiden tavaroiden kuljettaminen on mahdollista. Tämä kuitenkin edellyttää asianmukaisia varusteita oikein käytettynä. Suksiboksilla saa lisättyä tavarankuljetuskapasiteettia mukavasti myös kesälomareissulla.Autoliitto Näin kesälomakaudella moni tuskailee rajallisen tavaratilan kanssa. Tavarankuljetuskykyä voi parantaa suksiboksilla tai tätä pienemmällä, samankaltaisella, tavarankuljetuslaatikolla. Pääsääntöisesti tällaisen boksin asennus vaatii taakkatelineen, joka tulee kiinnittää autoon huolellisesti. Taakkatelineen kiinnittyminen on syytä varmistaa ottamalla telineputkista tukevasti kiinni ja heiluttamalla autoa sivusuunnassa. Auton tulee heilua telineiden mukana ilman, että telineet klonksuvat. Vastaavasti boksi kiinnitetään telineeseen huolellisesti käyttöohjeiden mukaan.

Boksin tulisi olla suorassa auton kulkusuuntaan nähden. Sivusta katsottuna se ei saisi olla kallellaan taaksepäin – siis niin, että ajoviima pääsee kampemaan sen etureunaa ylöspäin.

Kun boksi on suorassa auton kulkusuuntaan nähden, pysyy sen aiheuttama lisäilmanvastus pienempänä. Tällä on olennainen vaikutus kulutukseen ja toimintamatkaan – auton käyttövoimasta riippumatta.Autoliitto

Sallitun kattokuorman pienuus saattaa yllättää

Autolle on valmistaja määritellyt suurimman sallitun kattokuorman, jota ei saa ylittää.

Taakkatelineiden ja kuljetuslaatikon paino ovat jo osa tätä kattokuormaa eli varsinaisten matkatavaroiden osalta kuormauskyky on pienempi.

Usein kattokuorma saa painaa yllättävän vähän ja se tulee herkästi vahingossa ylitettyä, jos asiaan ei kiinnitä huomiota.

Väärin kuormattuna auton painopiste nousee suunniteltua korkeammalle ja se saattaa käyttäytyä arvaamattomasti – erityisesti erilaisissa ääritilanteissa.

Myös taakkatelineelle ja suksiboksille on määritelty omat maksimikuormansa, joiden rajoissa on syytä pysyä – siis myös silloin, vaikka autolle olisi sallittu painavampi kattokuorma.

Siinä missä taakkateline ja boksi ovat osa kattokuormaa, on samalla periaatteella boksin paino osa taakkatelineelle sallittua kuormaa.

Oikea sijoitus ja sidonta

Katolle voi siis kuormata vain kevyttä tavaraa.

Näistä kevyistä raskaimmat tulisi sijoittaa sivusta katsottuna kuljetuslaatikon keskelle niin, että niiden paino jakautuisi mahdollisimman tasaisesti molemmille taakkatelineputkille.

Usein boksin käyttöohjeessa ohjeistetaankin, että puolet boksiin tulevan tavaran painosta tulisi olla keskellä ja neljännes molemmissa päissä.

Olennaista on kuitenkin tutustua juuri omassa käytössä olevan kuljetuslaatikon kuormausohjeisiin.

Käyttöohjeet tulisi paitsi lukea huolellisesti, myös säilyttää myöhempää tarvetta varten.Autoliitto

Tavarat tulisi kuormata boksiin järjestelmällisesti ja kiinnittää ne huolellisesti sidontapisteisiin kuormansidontaliinoin. Mitä enemmän boksissa on sidontapisteitä ja -liinoja, sen parempi.

Kun boksi suljetaan, on tärkeää varmistaa, että kansi menee kiinni kunnolla. Raolleen jäävä tai huonosti sulkeutuva kansi kielii siitä, että jokin tavara ottaa kiinni kanteen tai että boksin jommassakummassa päässä on liikaa painoa, mikä aiheuttaa siihen vääntöä.

Taakkatelineen, suksiboksin sekä siellä olevien tavaroiden kiinnitystä on syytä tarkkailla säännöllisesti ajotauoilla ja korjata havaitut epäkohdat heti.

Korkeus otettava huomioon monessa eri tilanteessa

Kattokuorman – on se sitten boksi, pyöränkuljetusteline tai jokin muu – olemassaolo on syytä pitää mielessä koko ajan.

Nykyään ihmisillä on yhä enemmän jo itsestään korkeita katumaastureita. Kun sellaisen katolle laittaa suksiboksin tai polkupyörät, auton korkeus kasvaa vielä melkoisesti.

Boksi katolla auto ei välttämättä enää mahdukaan oman autotallin tai -katoksen oviaukosta tai tutunkaan kauppakeskuksen parkkihalliin. Tämä on otettava huomioon autoa, boksia, taakkatelinettä sekä halli- tai tallipaikkaa valitessa.

Nykyään suositut katumaasturityyppiset autot ovat yllättävän korkeita suksiboksi katolla.Autoliitto

Jos sitten kuitenkin edessä on sellainen tilanne, että auto ei mahdukaan boksi katolla omaan talliin, on syytä laittaa itselle muistutuslaput asiasta niin auton kojelautaan kuin tallin oveenkin.

Arjen kiireissä boksin olemassaolo nimittäin helposti unohtuu – juuri niissä tilanteissa muistilappu oikeassa paikassa voi vielä pelastaa tilanteen.

Korkeuden myötä myös auton sivutuuliherkkyys yleensä kasvaa. Kuljettajan onkin oltava erityisen varovainen ajaessaan kovalla sivutuulella vaikkapa metsästä aukealle tai sillalle, johon tuuli pääsee tuivertamaan esteittä.

Parhaiten sivutuulen rykäisyyn voi varautua nopeutta ajoissa alentamalla sekä pitämällä molemmin käsin tukevasti kiinni ohjauspyörästä.

Jos autoa on tarkoitus pesettää boksi katolla roll over -koneessa tai pesukadulla, on syytä ostaa ”suksiboksipesu”. Tällöinkin on olennaista varmistaa, että auto bokseineen varmasti mahtuu kyseiseen pesukoneeseen tai -kadulle.

Moni boksinvalmistaja ei suosittele boksin käyttämistä automaattipesussa ollenkaan – tai jopa kieltää sen.

Myös laivalippuja autolle varattaessa on olennaista ilmoittaa sen todellinen korkeus bokseineen.

Tässäkään pelivaraa ei ole yhtään liikaa. Lisäksi on otettava huomioon, että talven tullen maassa oleva lumi saattaa supistaa sitä entisestään.Autoliitto

MTV

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