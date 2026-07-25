Festarivessassa pätevät samat säännöt kuin kotipöntölläkin.
Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY muistuttaa erilaisten kesätapahtumien tärkeästä vessasäännöstä.
– Tapahtumavessoissa pätee täysin samat säännöt kuin kotonakin eli pönttöön vain sitä itseään, HSY:n Facebook-julkaisussa muistutetaan.
Festareiden tai muiden tapahtumien ulkovessaa ei siis pidä kohdella kuin roskakoria, eikä pönttöön saa heittää mitään ylimääräistä.
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– Roskat ja pönttöön kuulumattomat asiat vaikeuttavat tapahtumavessan tyhjentämistä, voivat aiheuttaa tukoksia lokajäteasemilla ja viemäriverkostoissa.
Julkaisussa kerrotaan, että festarivessoista on löytynyt esimerkiksi korvatulppia, juomatölkkejä ja jopa kesäinen toppi.
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