Yhdysvaltain presidentti Donald Trump luonnehti NBA-legendaa LeBron Jamesia rasistiksi, koska tämä ei pidä hänestä.

LeBron James teki perjantaina kaksivuotisen ja kahdeksan miljoonan dollarin sopimuksen Philadelphia 76ersin kanssa.

Yksi kaikkien aikojen koripalloilijoista ehti edustaa Los Angeles Lakersia kahdeksan vuoden ajan.

Yhdysvaltain suuri urheilu-uutinen herätti keskustelua myös presidentti Donald Trumpin lehdistötilaisuudessa. Fox Newsin kysymys siitä, onko James jopa suurempi koripallolegenda kuin Michael Jordan, sai erikoisen vastauksen.

– Michael Jordan on ystäväni. Pelaan hänen kanssaan golfia. Hän on todella mukava kaveri, Trump aloitti.

– Minusta LeBron on… hän saattaa olla rasisti, mutta ehkä hän ei pidä Trumpista. En tiedä. Pidän vain ihmisistä, jotka pitävät minusta, joten sanon todellakin, että Michael Jordan.

James on asettunut Trumpin kaikissa kolmissa presidentinvaaleissa tämän vastapuolen tukijaksi. Hän on myös arvostellut presidenttiä Cleveland Cavaliersin kutsun perumisesta Valkoiseen taloon vuonna 2017 sen jälkeen, kun NBA-mestarin tähtipelaaja Stephen Curry oli kieltäytynyt saapumasta paikalle.

Trumpin virkakaudella useat suurten palloilulajien mestarijoukkueet ovat kieltäytyneet kutsusta Valkoiseen taloon. Näin teki myös viimeisin NBA-mestari Oklahoma City Thunder tänä kesänä.