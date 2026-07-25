Toyotan Oliver Solberg on tyytyväinen siihen, missä asemassa hän on tällä hetkellä MM-pisteissä.

Ruotsalaiskuski aloitti kauden vahvasti, mutta sen jälkeen epäonnisia kisoja sattui turhan monta putkeen. Virossa Solberg palasi niin sanotusti tasolleen ajaen tasaisen vahvasti ja palkintona oli toinen sija.

Positiivinen tulos kasvatti miehen luottamusta ja Solberg uskookin, että Suomessa hän pystyy ajamaan yhtä hyvin.

Solberg sanoo, että tavoitteena on kaventaa eroa MM-sarjan kärkinimiin. Viidentenä olevalla Solbergilla on matkaa MM-pistekärkeen, tiimikaveri Elfyn Evansiin 47 pistettä, mutta kakkossijaan on matkaa ”vain” 22 pistettä.

– Mielestäni tämä on hyvä mahdollisuus nousta vielä hieman lähemmäs kärkeä.

– Kun ottaa huomioon, että tämä on ensimmäinen kauteni, olen todella tyytyväinen siihen, missä asemassa tällä hetkellä olen ja että olen mukana taistelussa, Solberg toteaa.

Nuorukainen on väläytellyt vauhtiaan pitkin kautta. Tuloksena on liuta erikoiskokeiden pohja-aikoja sekä täysiä pistepotteja supersunnuntailta ja Power Stageilta.

Tästä huolimatta voittoja on vasta yksi ja palkintokorokesijoituksia yhteensä kolme kauden yhdeksästä osakilpailusta.

– Vauhdin puolesta olemme olleet vahvoja, mutta tasaisuudesta on vielä hieman puuttunut. Kun saamme sen kuntoon, uskon pystyväni olemaan vielä vahvemmin mukana mestaruustaistelussa.

Solberg ei ole vielä heittänyt hanskoja tiskiin mestaruustaistelun osalta. Hän ei kuitenkaan ota tilanteesta sen suurempaa stressiä, vaan tarkastelee tilannetta kisa kerrallaan.

– Ei ole kovin montaa kuljettajaa, jotka ovat taistelleet mestaruudesta heti ensimmäisellä täydellä kaudellaan.