Jos auton ohjaus alkaa väristä tietyssä nopeudessa, syy on useimmiten pyörien epätasapaino. Autoliiton Teppo Vesalainen kertoo, miksi ongelmaa ei kannata jättää huomiotta ja miten se korjataan.

Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen vastaa lukijoidemme auto- ja liikenneaiheisiin kysymyksiin joka viikko. Lähetä oma kysymyksesi osoitteeseen lifestyle@mtv.fi.

Kysymys: Autoni ohjaus värisee 80 km/h nopeudessa. Mistä se voi johtua?

Vastaus: Todennäköisimpänä syynä värinälle pidän sitä, että auton pyörät ovat epätasapainossa.

Pyörän (rengas + vanne = pyörä) massan tulisi jakautua tasaisesti sen pyörintäakselin ympärille. Kysymyksessä kuvatun kaltainen ohjauksen värinä tietyssä nopeudessa on usein merkki siitä, että näin ei ole. Käytännössä tasapainotusta tarvitaankin lähes aina.

Värinän lisäksi epätasapainossa olevan renkaan kosketuspinta tiehen on suunniteltua pienempi. Pitkässä juoksussa epätasapainon aiheuttama värinä – tai jopa tärinä – saattaa myös vaurioittaa auton alustan niveliä, pyöränlaakereita, iskunvaimentimia ja jousitusta sekä aiheuttaa renkaisiin epätasaista kulumaa.

Milloin pyörät pitää tasapainottaa?

Pyörä on syytä tasapainottaa, kun rengas on syystä tai toisesta otettu irti vanteelta ja asennettu uudelleen – tai vanteelle on asennettu uusi rengas.