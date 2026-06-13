Mitä pitää huomioida, kun lähtee autolla juhannusta viettämään? Asiaa tulee tarkastella sekä auton että kuljettajan osalta, jotta kummankaan kunto ei pettäisi.

Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen vastaa lukijoidemme auto- ja liikenneaiheisiin kysymyksiin joka viikko. Lähetä oma kysymyksesi osoitteeseen lifestyle@mtv.fi.

Kysymys: Mitä vinkkejä asiantuntijallanne on autolla juhannusreissulle lähteville?

Vastaus: Ensi perjantaina on juhannusaatto, ja moni saattaa lähteä juhannuksen viettoon jo aiemminkin. Näin ollen ei ole yhtään liian aikaista paneutua asiaan.

Säännöllisesti määräaikaishuolto-ohjelman mukaan huollettu auto on toimintavarma ja turvallinen. Jos huolto on ajankohtainen, saattaa sen ehtiä vielä jossain teetättämään ennen juhannusta.

Optimaalista tietenkin olisi, että huoltotarve olisi ennakoitu hyvissä ajoin ja asia olisi jo näin viikko ennen juhannusta hoidettu pois päiväjärjestyksestä.

Tee ainakin nämä tarkastukset ennen reissuun lähtöä

Huollettuunkin autoon pitää tehdä perustarkastukset ennen reissuun lähtöä. Polttomoottorilla varustetuissa autoissa on syytä tarkastaa moottoriöljyn määrä ja kaikissa autoissa jäähdytinnesteen ja jarrunesteen määrät. Lisäksi pitää täyttää lasinpesunestesäiliö ja tarkastaa valojen toimivuus.

Tyypillisiä tiepalveluavustuksia juhannuksen aikaan ovat hajonneen renkaan paikkaus tai vaihto, apuvirrananto akun tyhjennyttyä sekä ovien avaus avaimen jäätyä lukitun auton sisälle. Näistä rengasrikon välttää varmimmin ajamalla hyvillä renkailla ja huolehtimalla rengaspaineista säännöllisesti. Autonvalmistaja on usein määritellyt autolle erikseen suosituspaineet pienelle ja isommalle kuormalle.