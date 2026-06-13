Autolla juhannusreissulle? Muista nämä asiat | MTV Uutiset
Autolla juhannuksen viettoon? Ota huomioon nämä seikat
6:19Väsynyt kuljettaja voi olla liikenteessä hengenvaarallinen. Autoliiton Teppo Vesalainen kertoo, mistä tunnistaa kuljettajan väsymyksen.
Julkaistu 13.06.2026 11:41
Teppo Vesalainen
Mitä pitää huomioida, kun lähtee autolla juhannusta viettämään? Asiaa tulee tarkastella sekä auton että kuljettajan osalta, jotta kummankaan kunto ei pettäisi.
Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen vastaa lukijoidemme auto- ja liikenneaiheisiin kysymyksiin joka viikko. Lähetä oma kysymyksesi osoitteeseen lifestyle@mtv.fi.
Kysymys: Mitä vinkkejä asiantuntijallanne on autolla juhannusreissulle lähteville?
Vastaus: Ensi perjantaina on juhannusaatto, ja moni saattaa lähteä juhannuksen viettoon jo aiemminkin. Näin ollen ei ole yhtään liian aikaista paneutua asiaan.
Säännöllisesti määräaikaishuolto-ohjelman mukaan huollettu auto on toimintavarma ja turvallinen. Jos huolto on ajankohtainen, saattaa sen ehtiä vielä jossain teetättämään ennen juhannusta.
Optimaalista tietenkin olisi, että huoltotarve olisi ennakoitu hyvissä ajoin ja asia olisi jo näin viikko ennen juhannusta hoidettu pois päiväjärjestyksestä.
Tee ainakin nämä tarkastukset ennen reissuun lähtöä
Huollettuunkin autoon pitää tehdä perustarkastukset ennen reissuun lähtöä. Polttomoottorilla varustetuissa autoissa on syytä tarkastaa moottoriöljyn määrä ja kaikissa autoissa jäähdytinnesteen ja jarrunesteen määrät. Lisäksi pitää täyttää lasinpesunestesäiliö ja tarkastaa valojen toimivuus.
Tyypillisiä tiepalveluavustuksia juhannuksen aikaan ovat hajonneen renkaan paikkaus tai vaihto, apuvirrananto akun tyhjennyttyä sekä ovien avaus avaimen jäätyä lukitun auton sisälle. Näistä rengasrikon välttää varmimmin ajamalla hyvillä renkailla ja huolehtimalla rengaspaineista säännöllisesti. Autonvalmistaja on usein määritellyt autolle erikseen suosituspaineet pienelle ja isommalle kuormalle.
Jos auto pakataan täyteen ihmisiä ja tavaraa juhannusreissulle lähdettäessä, on syytä ottaa käyttöön isomman kuormituksen mukaiset paineet. Vaikka kuormaa olisi vähän, on paineet silti syytä tarkastaa ja säätää oikeiksi ennen reissulle lähtöä.
Apukäynnistyksen tarpeen juhannuksena aiheuttaa monesti se, että autosta otetaan mökillä virtaa juhlajuomat sisältävään autojääkaappiin. Tämä ei ole ongelma, jos kyseessä on V2L-ominaisuudella varustettu sähköauto, joka mahdollistaa ajoakun käyttämisen ulkoisena virtalähteenä, kunhan muistaa seurata ajoakun varaustilaa.
Jos sen sijaan ollaan liikkeellä sellaisella autolla, josta otettu virta tulee 12V käynnistysakusta, on riski akun tyhjenemiseen olemassa. Olenkin aina suositellut, että juomat kannattaa mieluummin mökillä laittaa katiskaan ja upottaa ne sitten järveen viilentymään.
Avaimen lukittuun autoon jäämiseltä – ja sitä seuraavalta lukkojen avaustarpeelta – välttyy varmimmin säilyttämällä avainta housujen taskussa. Takin tasku on huono paikka, koska takki tulee herkästi heitettyä auton takapenkille tai tavaratilaan. Housut, sen sijaan, pysyvät todennäköisemmin käyttäjänsä jalassa – tosin juhannuksena ei siitäkään aina ole takeita.
Matkalle mukaan kannattaa ottaa myös vara-avain ja antaa se jonkun muun samassa autoseurueessa matkustavan huolehdittavaksi tuolla samalla, aiemmin antamallani, evästyksellä.
Ajokunto ei ole itsestäänselvyys, vaikka korkki olisi pysynytkin kiinni
Sanomattakin on selvää, että alkoholin vaikutuksen alaisena ei rattiin ole asiaa. Näin ollen onkin syytä sopia jo ennen reissulle lähtöä, kuka ajaa takaisinpäin ja milloin ollaan lähdössä paluumatkalle. Valitun kuljettajan on sitten syytä huolehtia siitä, ettei ajokuntoa tarvitse arpoa, kun paluumatkan aika on.
Olennainen osa kuljettajan ajokuntoa on myös vireystilasta huolehtiminen. Vaikka alkoholia ei nauttisikaan, tulee valoisina kesäöinä – ja erityisesti juhannuksen aikaan – helposti valvottua paljon. Kuljettajan tulisikin huolehtia riittävästä levosta ennen ajoon lähtöä.
Kuljettajan pitäisi lähteä matkaan levänneenä.Shutterstock
Matkan aikana tulisi pitää riittävästi taukoja hyvän vireystilan ylläpitämiseksi sekä välttää raskaan aterian syömistä. On viisaampaa syödä useampia kertoja vähän ja kevyesti kuin kerralla vatsa täyteen.
Myös raitis ja viileä ilma autossa torjuvat väsymystä. Ilmastointilaite onkin sekä mukavuus että turvallisuusvaruste. Ilmastointilaitteen saa pidettyä toimintakykyisenä teettämällä ilmastointihuollot säännöllisesti.
Mikäli kuljettaja huomaa itsessään väsymyksen merkkejä, on tauon aika, vaikka sellaista ei olisikaan etukäteen suunniteltu.
Monesti kuljettaja saattaa kyllä tiedostaa väsymyksensä, mutta ei jostain syystä halua sitä matkustajilleen tunnustaa. Tämän takia onkin tärkeää, että myös matkustajat seuraavat kuljettajan olemusta: mikäli kuljettajan toimissa on väsymyksen merkkejä, tulisi hänet patistaa tauolle, jos hän ei itse sitä ymmärrä tehdä.
Haukottelu on ensimmäisiä väsymyksen merkkejä. Tauko tulisi pyrkiä pitämään mahdollisimman pian sen jälkeen, kun kuljettaja alkaa haukotella. Haukottelua seuraa usein silmien siristely.
Kuljettaja saattaa myös pyrkiä peittämään väsymystään puuhaamalla kaikenlaista asiaan kuulumatonta. Tyypillisimpiä esimerkkejä tällaisista puuhista ovat niskan sively, hiuksien harominen sekä reisien tai ohjauspyörän rummuttaminen.
Väsyneenä ajolinjan säilyttäminen suorana on vaikeaa: Auto vaeltelee herkästi kaistan reunalta toiselle ja kuljettajan havahtuessa korjausliikkeistä tulee herkästi liian nopeita ja kulmikkaita. Jossain vaiheessa kuljettajan silmät alkavat painua hetkellisesti kiinni. Tämä kielii siitä, että hän jo torkahtelee lyhyitä hetkiä.
Hyvää ja turvallista tulevaa juhannusta kaikille lukijoille!