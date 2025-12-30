Pörssisähkön hinta nousee selvästi edeltäneitä päiviä korkeammaksi vuoden viimeisenä päivänä keskiviikkona.

Pörssisähkön hinta nousee keskiviikkona Iltapäivällä reiluun 20 senttiin kilowattitunnilta.

Halvinta sähkö on tiistain ja keskiviikon välillä aamuyöllä ja aikaisin aamusta, jolloin hinta jää alle kymmeneen senttiin kilowattitunnilta.

Lähipäiville on luvattu alkuviikkoa kireämpää pakkasta, ja tämä heijastuu myös sähkön hintoihin.

Pörssisähkö on selvästi kalliimpaa kuin esimerkiksi tiistaina, jolloin sähkön hinta korkeimmillaan oli noin 12 senttiä kilowattitunnilta.

Tätä edeltäneinä päivinä sähkö oli vielä halvempaa, ja pörssisähkön vuorokauden keskihinta pyöri lähellä nollaa.

Joulukuussa pörssisähkön keskihinta on ollut reilun neljän sentin paikkeilla kilowattitunnilta.

