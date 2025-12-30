Sähkön hinta tulee ensi vuonna pysymään samalla tasolla kuin vuonna 2025.

Sähkö Suomessa on tänä vuonna ollut Euroopan kolmanneksi edullisinta – pörssisähkön verollinen keskihinta oli kuluneena vuonna 5,1 senttiä kilowattitunnilta.

Hintojen päivittäiset vaihtelut tulevat kuitenkin jatkumaan ja korkeita hintoja odotetaan etenkin talvikuukausina.

– Kuluttaja voi olla aika levollisin mielin ensi vuoden osalta, mutta on tietysti selvää, että sähkön hintojen suuret, päivittäiset vaihtelut ovat tulleet jäädäkseen, arvioi Energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä.

Korkein tuntihinta lähes 70 senttiä

Vuoden 2025 korkein kuukausihinta osui tänä vuonna elokuulle, jolloin sähköstä sai maksaa 6,93 senttiä kilowattitunnilta.

Halvinta sähkö oli toukokuussa, kun kuukauden keskihinta oli vain 2,29 senttiä kilowattitunnilta.

Vuonna 2025 pörssisähkön verollinen keskihinta oli 5,1 senttiä kilowattitunnilta. Asiantuntijat arvioivat saman hintatason säilyvän myös vuonna 2026.MTV

Korkeita tuntihintoja nähtiin kuitenkin läpi vuoden – esimerkiksi lokakuussa hinta kävi yli 70 sentissä kilowattitunnilta.

Hintapiikkejä on odotettavissa myös ensi vuonna. Sähköyhtiö Helenin arvion mukaan hinnat tulevat kohoamaan hetkittäin etenkin tammi-maaliskuussa, jolloin on tyypillisesti kylmää ja tuuliolosuhteet ovat heikot.

– Hinnat ovat korkealla silloin, kun on korkea kysyntä ja esimerkiksi kova pakkanen, sekä silloin, kun on heikkotuulista ja vähän tarjontaa. Kun taas on runsastuulisia ja leutoja päiviä, sähkön hinta on alhaalla, Leskelä huomauttaa.

Kulutuksen kohdistamisella on merkitystä

Sitä, miten korkealle sähkön hinta voi korkeimmillaan ensi vuonna kohota ja kuinka kauan hintapiikit kestävät, on haastava ennustaa.



Yleisesti sähkömarkkinoilla ei uskota esiintyvän suuria muutoksia verrattuna vuoteen 2025.

– On oikein hyvä seurata sähkön hintaa ja yrittää ohjata kulutustaan kaikkein korkeimpien hintapiikkien ulkopuolelle, Leskelä sanoo.

Kulutuksen ohjaaminen halvimmille tunneille tukee sähköjärjestelmää.

– Ja tulee tietysti halvemmaksi myös kuluttajalle, Leskelä muistuttaa.