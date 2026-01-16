Iijoen tulvimisella on ollut pieni positiivinen vaikutus Pudasjärvellä, jossa pääsee nyt luistelemaan metsään. Asiasta kertoi ensimmäisenä Iijokiseutu.
Suomessa on käynnissä pahin talvi hyydetulvien osalta vuosikymmeneen.Tulviva vesi on vaurioittanut Suomessa rantarakenteita ja kastellut paikoin mökkejä ja ulkorakennuksia.
Pudasjärvellä asuva Pasi Kemppainen kuuli viisi vuotta sitten ensimmäisen kerran tapauksesta, jossa tulvinut vesi oli jäätynyt niin, että joku oli päässyt luistelemaan metsään.
Hiljattain poikkeuksellinen tulvatalvi iski myös Iijokeen, ja pudasjärveläinen päätti ottaa vahingosta kaiken irti.
– Ajattelin, että tällainen tilaisuus tulee kerran elämässä. Toivottavasti näitä hyydetulvia ei tule lisää, koska niistä voi tulla pahojakin ongelmia, Kemppainen pohtii MTV Uutisille puhelimitse.
Seuraavana päivänä Kemppainen otti luistimet töihin mukaan ja paikalle lähti myös työkaveri kuvaajan roolissa.
– Luistelukokemus oli huikea, koska tasaista jäätä oli pitkiä pätkiä. Tiheänkin puuston keskellä oli ihan tasaista jäätä, pystyi puikkelehtimaan puiden välissä.
Artikkelin alussa olevalta videolta voi nähdä, miten luistelu keskellä metsää onnistui.
– Innostuin luistelusta niin, että kävimme vielä illalla kuvaamassa sitä droonin kanssa, Kemppainen kertoo.