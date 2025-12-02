Naton Mark Rutte ei pidä ongelmallisena sitä, että Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio ei osallistu huomenna pidettävään Naton ulkoministerikokoukseen.
Sotilasliitto Naton pääsihteeri Mark Rutte sanoo, ettei tekisi Marco Rubion poissaolosta Naton kokouksesta liiallisia tulkintoja.
Rutten mukaan Rubio työskentelee kovasti Ukrainan rauhan eteen. Yhdysvaltoja edustetaan kokouksessa virkamiestasolla.
Rutte kommentoi asiaa lehdistötilaisuudessa Brysselissä.
Hän toisti tilaisuudessa myös näkemyksensä siitä, että Natossa ei ole tällä hetkellä tarvittavaa yksimielisyyttä Ukrainan liittymisestä liittoumaan.
Hän toivotti lisäksi Yhdysvaltain johtamat ponnistelut rauhan toteuttamiseksi Ukrainaan tervetulleiksi. Hän sanoi olevansa varma siitä, että ne palauttavat lopulta rauhan Eurooppaan.
– Kun työskentelemme rauhan puolesta, emme voi unohtaa Venäjän yhä julmempia hyökkäyksiä Ukrainaa vastaan, Rutte kuitenkin muistutti.
Rutte sanoi odottavansa liittolaisilta uusia panostuksia PURL-ohjelmaan (Prioritised Ukraine Requirements List) Yhdysvaltain aseiden hankkimiseksi Ukrainalle lähipäivinä.