Kasper Kotkansalon tie vie Ruotsin jääkiekon pääsarja SHL:stä yhden portaan alemmas.

Suomalaispuolustaja Kasper Kotkansalo, 27, ei ole säkenöinyt ensimmäisellä kaudellaan Ruotsissa – päinvastoin. Luulajassa on vyöllä 21 SHL-ottelua saldolla 0+0. Tehotilasto on yhdeksän pykälää pakkasella. Viime kierroksilla suomalainen on jäänyt kokoonpanon ulkopuolelle.

Kotkansaloa kutsuu nyt Ruotsin toiseksi korkeimmalla sarjatasolla HockeyAllsvenskanissa pelaava Modo. Hän siirtyy sinne kahden muun puolustajan, kanadalaisen Ryan O'Rourken ja ruotsalaisen August Bergin, kanssa, Örnsköldsviks Allehanda kertoo tietojensa pohjalta.

Expressen huomauttaa Modon urheilujohtaja Henrik Gradinin ilmaisseen toistuvasti halusta saada joukkueen peräpäähän vahvistuksia.

Seurassa on myllertänyt. HockeyAllsvenskanissa neljännellä sijalla majaileva Modo hankkiutui vain kaksi päivää takaperin eroon päävalmentajanaan toimineesta Mattias Karlinista ja apuluotsi Mikael Sundellista.

Leijonissakin urallaan piipahtanut Kotkansalo pelasi edelliset viisi kautta SM-liigassa. Hän edusti Ässiä, HIFK:ta ja viimeisimmäksi Kiekko-Espoota.