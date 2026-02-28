Uuden Musiikin Kilpailun finaali kisataan lauantaina 28. helmikuuta.
Uuden Musiikin Kilpailun finaali kamppaillaan lauantai-iltana 28. helmikuuta, ja samalla valitaan Suomen tämän vuoden Euroviisujen edustaja.
UMK-finaalissa kisaavat Etta, Kiki, Komiat, Sinikka Monte, Antti Paalanen, Chachi Hildén sekä Pete Parkkonen ja Linda Lampenius.
Lähetyksen juontavat tänä vuonna Sami Sykkö, Jorma Uotinen ja Jasmin Beloued.
Lauantaina ennen illan suoraan lähetystä MTV Uutiset on paikalla kello 14 alkavassa kenraaliharjoituksessa. Voit seurata harjoitusta MTV:n liveseurannassa. MTV Uutisten viisutoimittajat Katja Lintunen ja Katariina Kähkönen antavat myös omat arvionsa kenraaliharjoituksissa nähdyistä esityksistä.
MTV seuraa suorana paikan päällä myös kello 21 alkavaa UMK-finaalia. Lähetys esitetään Yle Areenassa ja TV1:llä. Finaalin jälkeen haastattelussa on vuoden 2026 UMK-voittaja. Kaikki UMK-aiheiset artikkelit löydät täältä.
Lähetyksen avausnumerossa Erika Vikman esiintyy yhdessä viime vuoden euroviisuvoittajan, Itävallan JJ:n eli Johannes Pietschin kanssa. Kaksikko ottaa lavan haltuun yhteisellä mashup-biisillä. Avausnumerossa kuullaan myös Vikmanin englanninkielinen kappale Father I will Never Confess.
Turisti, Averagekidluke, Ares ja Elastinen esittävät UMK:n väliaikanumerossa remixin Turistin kappaleesta Kui paljon. Finaalin väliaikanumerossa lavalle nousee myös Sonja Lumme, joka esittää vuoden 1985 Eläköön Elämä! -euroviisukappaleensa.
Finaalin kilpailujärjestys on seuraava:
1. Komiat – Lululai
2. Etta – Million Dollar Smile
3. KIKI – Rakkaudenkipee
4. Antti Paalanen – Takatukka
5. CHACHI – Cherry Cake
6. Sinikka Monte – Ready To Leave
7. Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin