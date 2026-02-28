Linda Lampenius ja Pete Parkkonen valitaan tänään edustamaan Suomea Euroviisuissa, kirjoittavat MTV Uutisten viisutoimittajat Katariina Kähkönen ja Katja Lintunen.

Uuden musiikin kilpailun voittajasta ei ole epäselvyyttä. Linda Lampenius ja Pete Parkkonen lunastavat esityksellään ennakkosuosikin paikkansa Suomen seuraavaksi euroviisuedustajaksi.

MTV Uutiset näki Uuden musiikin kilpailun finaalin kenraaliesityksen Tampereen Nokia Areenalla.

Seitsemästä esityksestä selvästi raikuvimmat aplodit sai Lampenius ja Parkkonen kappaleellaan Liekinheitin. Parkkosen lauluääni täytti vahvana koko areenan ja villitsi yleisön.

Kappaleen nimen mukaisesti lavalla nähdään liekkejä ja muutakin pyrotekniikkaa. Kaksikko pysyttelee esityksen aikana pitkälti erossa toisistaan, onhan toinen niin ”niin kuuma, mut jääkylmä”.

Lampenius on esityksen alussa tuolien keskellä, kyseessä on mahtipontinen symboli: hän ei tarvitse taustalleen orkesteria, vaan tuolit ammottavat tyhjillään ja hän täyttää yksin koko lavan viulunsa kanssa.

Kaksikko kohtaa kunnolla kasvotusten esityksen lopussa lavalla olevien tuolien edessä, jolloin tuolit nousevat kohti kattoa.