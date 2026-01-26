Kalle Rovanperän pitkäaikainen kartanlukija Jonne Halttunen muistaa hyvin vuoden 2018 Monte Carlon henkisen sodankäynnin silloista tallikaveria vastaan.
Rovanperä ja Halttunen kisasivat alkuvuodesta 2018 ensimmäisiä kisojaan Skodan kalustolla. Tiimissä ajoi myös norjalaislupaus Ole Christian Veiby, johon Rovanperää tiukasti verrattiin.
– Kaksi nuorta kuljettajaa, ja selkeästi oli aika kova kilpailuasetelma keskenään, Halttunen muistelee.
Kisan avauspäivän aikana alkoi tulla reilusti lunta. Kaikki ajoivat nastoilla, mutta huollossa tilanne muuttui.