– Meillä oli silloin Hirvosen Mikko etuautossa. Hän sanoi, että ei tarvitse enää piikkipyöriä, vaan voitte lähteä kitkapyörillä, Halttunen sanoo.

– Tulimme pätkän lähtöön, ja OC on meidän edessämme. Katsoin, että hänellä on nastapyörät alla. Ne olivat paljon hitaammat. Menin sanomaan hänelle, että mitä sinä teet, meillähän on kilvanajo päällä. Ethän sinä noilla pärjää.