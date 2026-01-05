Palo on sammutettu.
Rovaniemen lentoasemalla oli sunnuntain ja maanantain välisenä yönä tulipalo.
Pelastuslaitoksen saaman ilmoituksen perusteella lentokoneiden siirtoon käytettävä sähkötoiminen työntötraktori oli syttynyt palamaan asematasolla.
– Lentoaseman oma pelastushenkilöstö toimi ripeästi ja sai tulipalon sammutettua nopeasti, pelastuslaitos tiedottaa.
Palavan työntötraktorin lähellä oli parkissa tyhjä matkustajalentokone ja lentoasemarakennus. Palon leviäminen saatiin estettyä.
Lentoaseman pelastushenkilöstön toiminnasta huolimatta työntötraktori tuhoutui moottoritilasta täysin, pelastuslaitos sanoo.
Tulipalo ei aiheuttanut henkilövahinkoja.
Palon syttymissyystä ei ole tietoa.
Pelastuslaitos sai hälytyksen lentoasemalle yöllä kello 3.00. Pelastuslaitoksen tiedotti palon olevan sammutettu kello 4.32.