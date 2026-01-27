Koillismaalla Kuusamon Rukalla syttyi tiistaiaamuna tulipalo aamulla luhtitalo-tyyppisessä rakennuksessa, kertoo Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos tiedotteessa.

Päivystävä palomestari Ari Virtanen kertoo, että palo syttyi luhtitalotyyppisessä huoneistohotellissa.



Virtasen mukaan palo oli päässyt leviämään toisen kerroksen huoneiston ulkoseinässä.



Hälytyksen tulipalosta oli tehnyt ohikulkija aamulla kello kuuden aikoihin. Ohikulkija oli aloittanut alkusammutuksen ja rajoittanut paloa.



Pelastuslaitos evakuoi rakennuksesta kahdeksan ihmistä ja sammutti palon.



– Tilanne oli uhkaavannäköinen, kun saavuimme paikalle. Kävimme jokaisen asunnon läpi ja evakuoimme henkilöt viereisiin tiloihin, Virtanen kertoo.



Kukaan ei loukkaantunut palossa. Liekit aiheuttivat rakennukselle palo- ja savuvahinkoja.